В процессе обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который ранее был задержан по подозрению во взятке в особо крупных размерах, обнаружены крупная сумма наличных денег и различные ценности, сообщает Telegram-канал Mash.
Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, который после оскорблений в свой адрес пожелал главе Белого дома США Джо Байдену здоровья и предложил «поговорить», оценили читатели немецкой газеты Welt.
«Одна из школьниц — девочка 13 лет — сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия»,— указала пресс-служба СКР.