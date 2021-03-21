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РИА Новости

Как Россия возвращается в Азию и добывает золото

Разведка показала значительные запасы золота и серебра, однозначно позволяющие вести многолетнюю промышленную разработку.В источнике

Подробнее о событии

Россия инвестировала около 600 млн долларов в добычу золота в Киргизии

Экономика сегодня11:06

Россия запустила золоторудный комбинат в Киргизии

RuNews24.ru10:10

Путин запустил в Киргизии фабрику по производству золота

ИА Красная Весна07:14

Как Россия возвращается в Азию и добывает золото

РИА Новости01:00

Путин и Жапаров запустили золоторудный комбинат в Киргизии

Пятый канал22:18
Интересное

При обыске в доме пензенского губернатора нашли пачки наличных и коллекцию дорогих часов

В процессе обыска в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который ранее был задержан по подозрению во взятке в особо крупных размерах, обнаружены крупная сумма наличных денег и различные ценности, сообщает Telegram-канал Mash.
Первое Студенческое агентство11:10

Жители Германии оценили ответ Путина на оскорбления Байдена

Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина, который после оскорблений в свой адрес пожелал главе Белого дома США Джо Байдену здоровья и предложил «поговорить», оценили читатели немецкой газеты Welt.
REGNUM09:52

В Якутии руководителя кружка «Патриот» арестовали за растление школьниц

«Одна из школьниц — девочка 13 лет — сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия»,— указала пресс-служба СКР.
Коммерсантъ09:35