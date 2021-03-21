В Якутии руководителя кружка «Патриот» арестовали за растление школьниц

«Одна из школьниц — девочка 13 лет — сообщила, что в июле 2020 года в автобусе во время следования класса в поход руководитель кружка совершил в отношении нее развратные действия»,— указала пресс-служба СКР.