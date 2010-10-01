Энергетика
ФАНКак Саудовская Аравия проиграла нефтяную войну. Колонка Евгения Беня
Совсем недавно многие западные СМИ откровенно злорадствовали, обещая своим читателям, что «Кремль потерпит сокрушительное поражение в нефтяной войне», которая вспыхнула в феврале 2020 года.
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Комментарии
Общество
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Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
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Общество
Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
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Известия 11:00
Экономика
Союз туриндустрии назвал срок восстановления отрасли
Объектам туристической отрасли, которые пострадали от пандемии коронавируса, для восстановления потребуется от одного года до полутора лет.
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Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Политика
Владимир Путин обратился к жителям Дагестана
Сегодня Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководством и представителями общественности Дагестана обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе.
Нур 09:06
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Кино
Первый за 10 лет сезон мультсериала «Смешарики» выйдет осенью
Вечерняя Москва 03:26
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Здоровье
Когда откроют торговые центры в Иванове: позиция губернатора и главного санврача
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский провел конференцию с представителями торговых центров региона на тему запуска их работы.
IvanovoNews 10:26
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета 05:15
Музыка
Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»
Пятый канал 03:10
Происшествия
На юго-востоке Москвы мужчина устроил стрельбу из окон дома
На юго-востоке столицы мужчина открыл стрельбу из окна дома, передает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина.
Газета.Ru 13:03
Общество
У шести депутатов Госдумы диагностировали коронавирус
Двое уже выписаны из больниц Шесть депутатов Государственной думы заразились коронавирусом.
SM News 10:06
Общество
До конца мая россияне смогут увидеть МКС в небе невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут невооруженным глазом увидеть в небе Международную космическую станцию.
НТВ вчера в 10:25
Происшествия
Найден мертвым посол Китая в Израиле
Посол Китая в Израиле Ду Вэй был обнаружен мертвым в своем доме на окраине Тель-Авива, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 08:20
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Игры
В Epic Games Store раздали игр на 2140 долларов
Cyber.sports.ru 07:10
Здоровье
Ученые нашли способ снизить смертность от коронавируса
Газета.Ru 12:06
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Наташа Королева рассказала о самочувствии Заворотнюк
Певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована глиобластома.
РИА Новости вчера в 05:05
Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 13:02
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Футбол
Стало известно, что не устроило Семака в новом контракте с «Зенитом»
Как стало известно «Спорту День за Днем», ключевой вопрос, из-за которого затянулись переговоры главного тренера Сергея Семака и «Зенита» – это срок контракта.
Спорт день за днем 07:05
Экономика
Цены на золото взлетели на фоне негативных прогнозов ФРС США
Мировые цены на золото установили рекорд на фоне негативных прогнозов вокруг экономики США, следует из данных торгов на бирже Comex.
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Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» в Китай, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
Коммерсантъ 11:03
Авто
Полиция Петербурга обновляет автопарк
Петербургская полиция пополнила автопарк 190 новыми автомобилями, большая часть из которых будет использоваться при патрулировании города.
Gazeta.SPb 11:19
Здоровье
Доктор Мясников назвал две уникальные особенности коронавируса
Коронавирус нового типа отличается от других известных миру вирусов двумя особенностями -–способностью бессимптомных носителей заражать других и поражением пожилых людей, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 10:37