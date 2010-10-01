Политика
КоммерсантъКак Саудовская Аравия собирается принимать Владимира Путина в непростое для страны время
Как Саудовская Аравия собирается принимать Владимира Путина в непростое для страны время Сегодня президент РФ Владимир Путин прибывает с государственным визитом в Королевство Саудовская Аравия, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты.
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Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
Коммерсантъ вчера в 03:56
Транспорт
Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы
Ранее сообщалось на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
Известия 00:52
Армия и оружие
Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ
Росбалт вчера в 16:22
Энергетика
Цена на газ для населения Украины станет рыночной с 2020 года
Цена на газ для населения Украины с 1 января 2020 года станет рыночной, что будет означать выполнение одного из требований, которые выдвигает стране Международный валютный фонд в качестве условия для дальнейшего выделения займов.
ТАСС 11 октября в 08:48
Религия
Православные верующие празднуют Покров
Вести.Ru вчера в 18:32
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru вчера в 04:59
Политика
Бизнесмен Евгений Пригожин мог разбиться в авиакатастрофе в ДР Конго
Как стало известно интернет-порталу Readovka.ru от источников, имеющих отношение к ЧВК "Вагнера", Евгений Викторович Пригожин находился на борту самолета АН-72, потерпевшего крушение 11 октября.
Readovka.ru вчера в 12:46
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Футбол
Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»
Немецкий специалист Доменико Тедеско заявил, что готовится провести свою первую тренировку в «Спартаке».
РБК 01:34
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM вчера в 08:44
Экономика
Минтруд предложил понизить прожиточный минимум на 1,5%
Для трудоспособного населения предложено установить прожиточный минимум в 11 942 рубля, для пенсионеров — в 9090 рублей, для детей — в 10 838 рублей.
REGNUM 11 октября в 05:54
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru вчера в 15:45
Хоккей
«Челси» поздравил Чеха с дебютом в хоккее
Пресс-служба лондонского «Челси» поздравила экс-вратаря клуба Петра Чеха с дебютом в хоккее.
Sport24.ru вчера в 22:11
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Армия и оружие
Главу Минобороны Латвии упрекнули в отсутствии военного образования
Бывший депутат Европарламента, учитывая факт отсутствия у руководителя Минобороны Латвии военного образования, посоветовал ему зайти к кадровым военным в Штаб Национальных вооруженных сил и поинтересоваться тем, как это можно без боя брать целые города.
Наша версия вчера в 07:48
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Происшествия
В Японии количество жертв тайфуна «Хагибис» возросло до 39 человек
В Японии в результате самого мощного за 60 лет тайфуна «Хагибис» погибли 39 человек, 189 пострадали, 17 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Kyodo.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Технологии
«Ростелеком» и ВТБ могут создать платформу обмена большими данными
«Ростелеком» и ВТБ рассматривают возможность создания платформы обмена большими данными, сообщил газете «Ведомости» президент госоператора Михаил Осеевский и подтвердил первый заместитель председателя правления банка Дмитрий Олюнин.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Экономика
Граждан Украины запишут в самозанятые в России
Предложение уточнить отдельные положения законодательства о налоге на профессиональный доход (больше известен как налог для самозанятых) Минфин направил в правительство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Известия вчера в 18:28
Недвижимость
Аренда квартир в России выросла до докризисного уровня
В исследовании, проведенном «Авито недвижимость», сообщается, в частности, что цена самого востребованного варианта, однокомнатной квартиры, впервые поднялась до уровня августа 2014 года и составила 16 тысяч рублей в месяц.
Местное время (г. Пермь) 01:20
Армия и оружие
Guardian: Эрдоган заставил Запад перейти на сторону Асада
Эрдоган ожидал негативную реакцию на операцию в Сирии со стороны ЕС, потому его угроза отправить на Запад 3,6 млн сирийских беженцев весома.
Взгляд.ру 01:39
Экономика
Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК 11 октября в 03:01
Шоу-бизнес
Анна Михалкова поделилась снимком 18-летнего красавца-сына
Актриса Анна Михалкова в Instagram опубликовала снимок своего младшего сына Сергея. Молодому человеку сейчас 18 лет.
Телепрограмма вчера в 23:52
Общество
В Роструде напомнили о двойной оплате работы в праздники
Работодатель должен оплатить работу в нерабочий праздничный день в двойном размере или предоставить день отдыха, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости вчера в 20:34
Общество
Непроданные продукты отправят на переработку
В ассоциации подчеркнули, что при вторичной переработке эти категории продовольственных товаров, а также целый ряд других, например некоторые молочные продукты, могут быть безопасно использованы для изготовления кормов для животных.
Финмаркет 01:39
Общество
Туристы назвали столицу Финляндии самым скучным городом Европы
Самым скучным городом Европы россияне считают Хельсинки — за столицу Финляндии проголосовали сразу 30% туристов.
78.ru вчера в 10:43
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru вчера в 10:46
Происшествия
В машине пропавшей молодой мамы из Екатеринбурга нашли кровь
Известия вчера в 18:40
Политика
Глава Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
25-летняя девушка признана виновной в хранении и контрабанде наркотиков в размере более 9 г. Израильский президент Реувен Ривлин попросил российского коллегу Владимира Путина помиловать гражданку еврейского государства и США Нааму Иссасхар, которую ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы, признав ее виновной в контрабанде и хранении наркотиков.
Газета.Ru вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление
Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
Super.ru 12 октября в 04:01