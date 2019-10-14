Как Саудовская Аравия собирается принимать Владимира Путина в непростое для страны время Сегодня президент РФ Владимир Путин прибывает с государственным визитом в Королевство Саудовская Аравия, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты.

Как Саудовская Аравия собирается принимать Владимира Путина в непростое для страны время

Происшествия Бывшего челябинского вице-губернатора отпустили из колонии В октябре 2018 года Сандакова осудили на пять с половиной лет колонии строгого режима и оштрафовали на 7 млн руб. Обвинение требовало для него 10 лет колонии.

Политика На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.

Политика ЕС продлил санкции по инциденту в Солсбери Европейский союз принял решение о продлении на год санкций по химоружию против физических и юридических лиц, в том числе в отношении четырёх россиян, якобы причастных к инциденту с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политика В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Технологии Telegram может отложить запуск криптовалюты Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.

Происшествия В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Гаджеты Xiaomi анонсировала Redmi K30 с поддержкой 5G Компания анонсировала новый флагман Radmi K30. Смартфон получит поддержку сетей 5G и необычную двойную камеру, врезанную в экран.

Хоккей Сотрудники Шереметьево не пустили в самолет иркутских хоккеисток Хоккеистки "Соболя" должны были в ночь с воскресенья на понедельник вылететь из московского Шереметьево в Иркутск, однако из-за опоздания всего на одну минуту перед спортсменками закрыли ленточку, так как посадка в самолет завершилась.

Политика Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.

Здоровье Врачи стоматологической поликлиники обратились к ярославцам Отделение ортопедической стоматологии является единственным в Дзержинском районе, имеющим наибольшее количество жителей из всех районов города.

Общество Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина» Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Экономика Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.