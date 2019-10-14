Политика

КоммерсантъКоммерсантъКак Саудовская Аравия собирается принимать Владимира Путина в непростое для страны время

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Как Саудовская Аравия собирается принимать Владимира Путина в непростое для страны время Сегодня президент РФ Владимир Путин прибывает с государственным визитом в Королевство Саудовская Аравия, откуда отправится в Объединенные Арабские Эмираты.
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Заголовки утра. 14 октября

Полит.ру02:00

Как Саудовская Аравия собирается принимать Владимира Путина в непростое для страны время

Коммерсантъвчера в 18:59
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 04:53, Вашингтон
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В Крыму отреагировали на заявление преемницы Меркель о полуострове

Западные политики используют тему принадлежности Крыма для достижения собственных политических целей, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, комментируя заявление главы немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Lenta.ru 04:32
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Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Telegram может отложить запуск криптовалюты

Команда блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) может перенести запуск платформы, который был запланирован на октябрь.
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Православные христиане празднуют Покров

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Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

Ранее сообщалось: на «красной» ветке нет движения поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка».
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Хачанов поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
RT на русском вчера в 11:15
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Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ

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Американский флот поздравили картинкой с российским крейсером

That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
Известия вчера в 20:53
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Врачи стоматологической поликлиники обратились к ярославцам

Отделение ортопедической стоматологии является единственным в Дзержинском районе, имеющим наибольшее количество жителей из всех районов города.
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Сергей Шнуров рассказал, как познакомился с третьей женой

Напомним, Шнуров почти никогда не был один. С первой женой – Марией Исмагиловой он познакомился еще в институте.
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Сменился начальник СИЗО «Матросская тишина»

Новым начальником следственного изолятора №1 «Матросская тишина» стал бывший руководитель томского следственного изолятора Виктор Пастушенко, рассказал «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:22
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru вчера в 10:46
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Счетная палата видит риски уменьшения доходов российского бюджета

Счетная палата РФ видит риски уменьшения прогнозируемых Минфином доходов федерального бюджета в 2020-2022 годах на общую сумму 714 миллиардов рублей, говорится в заключении аудиторов на законопроект о федеральном бюджете на следующую трехлетку.
РИА Новости 04:44
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета 12 октября в 07:54
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Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

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По информации агентства «Оперативное прикрытие», погибший, который был приезжим и работал диджеем в кафе, получил смертельные ранения в область сердца в потасовке с посетителем, также предположительно мигрантом, недовольным звучавшей музыкой.
REGNUM 02:13
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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