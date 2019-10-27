Московский «Спартак» одержал крупную победу над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

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