РПЛ
RT на русскомКак «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби
|21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
|41′
Дмитрий Баринов
|42′
|45′+1′
Зелимхан Бакаев
|55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
|57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
|71′
|73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
|78′
|79′
Джордан Ларссон
|81′
Джордан Ларссон
|85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
|88′
«Спартак» разгромил «Локомотив» в московском дерби со счётом 3:0 и одержал первую победу за последние семь матчей РПЛ. Главным героем встречи стал Зелимхан Бакаев, отдавший три результативные передачи. А вышедший на замену Джордан Ларссон оформил дубль.
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