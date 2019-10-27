РПЛ

RT на русскомRT на русскомКак «Спартак» разгромил «Локомотив» в дерби

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
«Спартак» разгромил «Локомотив» в московском дерби со счётом 3:0 и одержал первую победу за последние семь матчей РПЛ. Главным героем встречи стал Зелимхан Бакаев, отдавший три результативные передачи. А вышедший на замену Джордан Ларссон оформил дубль.
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