"Спартак" разгромил "Локомотив" в московском дерби в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги.

Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в первом дерби Тедеско

Энергетика Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.

Политика Посол России в США назвал главную опасность прекращения ДРСМД Опасность прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США состоит в том, что такие ракеты могут появиться на территории Европы.

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Политика Сорос определил кандидата на пост президента США Миллиардер Джордж Сорос считает, что сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен наиболее подходит для работы президентом США.

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Фигурное катание Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.

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Политика Рабы ВС. Лейтенантов насильно заставляют служить Родине. В случае отказа от контракта угрожают членам семьи Как пишет Леонов, командованием дивизии был принят ряд мер: офицеры звонили родителям и пугали уголовным преследованием сына, угрожали трудностями в академии РВСН для брата, звонили начальнику супруги с просьбой уволить ее, «для того чтобы она спокойно могла приехать в город, в котором я прохожу службу», а также переводом в другую дивизию, «нетронутую цивилизацией».