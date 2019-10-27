27 октября "Локомотив" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги на своем поле принимал "Спартак". Столичное дерби закончилось крупной победой красно-белых – 3:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему исход игры оказался максимально закономерным.

Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби

Происшествия ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума В отношении Банина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Транспорт Участок новой скоростной трассы в Приморье откроют уже в этом году Уже в этом году откроют один из участков скоростной трассы Владивосток–Находка–Порт Восточный, которая станет альтернативной одному из самых популярных у жителей и гостей Приморья маршрутов на юге края.

Политика Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.

Экономика Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса» Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.

Происшествия В Хабаровском крае завели дело о суициде после жалоб на полицейских В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после самоубийства жителя Николаевска-на-Амуре, который перед смертью рассказал в видеообращении о том, что полицейские применяли к нему недозволенные методы работы.

Общество Мисс Украина рассказала, кому принадлежит Крым Мисс Украина - 2019 и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, кто не должен принимать аспирин Доктор Мясников подчеркнул, что ацетилсалициловая кислота увеличивает риск мозгового кровоизлияния, поэтому западные медики назначают этот препарат только после инфаркта или инсульта.

Музыка Сургутская певица покорила жюри шоу «Голос» 28-летняя сургутянка Милана Рахманова, солистка группы "Мишки на Севере", успешно прошла слепые прослушивания известного шоу "Голос" и попала в команду Сергея Шнурова.

Армия и оружие Раскрыт указавший местонахождение лидера ИГ источник Спецслужбы США узнали местонахождение лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади после допроса одной из его жен и курьера.