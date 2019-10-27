27 октября "Локомотив" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги на своем поле принимал "Спартак". Столичное дерби закончилось крупной победой красно-белых – 3:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему исход игры оказался максимально закономерным.

Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби

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Общество Умер писатель и диссидент Владимир Буковский Буковский умер от остановки сердца 27 октября в одной из больниц в Кембридже. В последние годы он тяжело болел, говорится в сообщении.

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