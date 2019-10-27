РПЛ

Москва 24Москва 24Как «Спартак» разгромил «Локомотив» в столичном дерби

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
27 октября "Локомотив" в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги на своем поле принимал "Спартак". Столичное дерби закончилось крупной победой красно-белых – 3:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему исход игры оказался максимально закономерным.
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