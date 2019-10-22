с чего всё началось

Киев требует переформатировать работу германо-украинской исторической комиссии. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Поводом стал отказ МИД Германии поддержать обращение украинских активистов к бундестагу с просьбой признать голодомор 1932—1933 годов актом преднамеренного геноцида.

Происшествия Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.

Армия и оружие Турция прекратила военную операцию в Сирии 1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.

Происшествия Мужчина выстрелил в полицейского в Петербурге Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в участкового, прибывшего на вызов в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Светлана Хоркина во второй раз стала мамой Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина сообщила, что родила второго ребенка.

Общество Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.

Футбол Дибала: «Обыграли „Локомотив“ за счет опыта» Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Локомотивом». Мы обыграли «Локомотив» за счет опыта.

Политика Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.

Наука 89% мутаций поможет исправить новый метод генного редактирования ДНК Новый метод редактирования ДНК избавит людей от 89 процентов генетических болезней, сообщается в статье, опубликованной на страницах научного издания Nature.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Фигурное катание 15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.

Космос Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.

Наука 10 важнейших продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого Ягоды Черника насыщена антиоксидантами больше, чем любые другие, именно поэтому считается, что они помогают противостоять раку, повышают активность головного мозга и поддерживают здоровье сердца.

Экономика В резком росте доходов россиян усомнились Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.

Общество Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.

Политика Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности.

Происшествия Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.

Происшествия В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.

Политика Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате» Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.

Армия и оружие Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".

Политика В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами «Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.

Политика Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.

Кино Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.