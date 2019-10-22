Политика
RT на русскомКак Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом
Киев требует переформатировать работу германо-украинской исторической комиссии. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Поводом стал отказ МИД Германии поддержать обращение украинских активистов к бундестагу с просьбой признать голодомор 1932—1933 годов актом преднамеренного геноцида.
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с чего всё началось
Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на заявление члена петиционного комитета, депутата Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Арнольда Фаатца, МИД Германии выступил против такой петиции, обосновывая свой отказ двумя аргументами.Царьград21 октября в 14:48
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 02:29, Ашберн
Происшествия
Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области
Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
РБК вчера в 16:07
Происшествия
Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
ТАСС вчера в 02:56
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Происшествия
Мужчина выстрелил в полицейского в Петербурге
Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в участкового, прибывшего на вызов в Санкт-Петербурге.
Взгляд.ру 02:23
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина во второй раз стала мамой
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина сообщила, что родила второго ребенка.
РИА Новости вчера в 05:48
Общество
Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра
Lenta.ru вчера в 07:23
Общество
Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова
Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Спорт
Подчуфарова сравнила спорт в России с цирком
News.ru вчера в 23:19
Футбол
Дибала: «Обыграли „Локомотив“ за счет опыта»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Локомотивом». Мы обыграли «Локомотив» за счет опыта.
Soccer.ru вчера в 17:22
Политика
Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit
Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:32
Наука
89% мутаций поможет исправить новый метод генного редактирования ДНК
Новый метод редактирования ДНК избавит людей от 89 процентов генетических болезней, сообщается в статье, опубликованной на страницах научного издания Nature.
Ugpressa.ru вчера в 12:52
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Фигурное катание
15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания
Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 21 октября в 11:50
Космос
Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года
Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
Российская газета вчера в 18:57
Наука
10 важнейших продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого
Ягоды Черника насыщена антиоксидантами больше, чем любые другие, именно поэтому считается, что они помогают противостоять раку, повышают активность головного мозга и поддерживают здоровье сердца.
Популярная механика 01:20
Экономика
В резком росте доходов россиян усомнились
Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество
Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
РИА Новости вчера в 11:31
Общество
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика
Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана
В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности.
Известия вчера в 23:19
Происшествия
Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе
Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Происшествия
В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие
В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика
Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»
Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Общество
Россия строит специальный космический корабль для туристов
RT на русском 00:57
Армия и оружие
Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма
Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Общество
Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты
Lenta.ru вчера в 15:59
Политика
В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами
«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 21 октября в 23:32
Политика
Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Кино
Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей
Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Интернет
В WhatsApp появилась новая важная функция
В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32