Политика

RT на русскомRT на русскомКак Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом

Киев требует переформатировать работу германо-украинской исторической комиссии. Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Поводом стал отказ МИД Германии поддержать обращение украинских активистов к бундестагу с просьбой признать голодомор 1932—1933 годов актом преднамеренного геноцида.
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с чего всё началось
Как пишет немецкое издание Deutsche Welle
, ссылаясь на заявление члена петиционного комитета, депутата Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Арнольда Фаатца, МИД Германии выступил против такой петиции, обосновывая свой отказ двумя аргументами.
Царьград21 октября в 14:48

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Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание «голодомора» геноцидом

РИА Новостивчера в 20:54

Германия отказалась признавать украинский «голодомор» геноцидом

Взгляд.рувчера в 07:43

Политолог: Европа устаёт от попыток Украины изобразить из себя жертву

News.ruвчера в 11:24

Киев раскритиковал Германию за отказ признать голодомор геноцидом украинцев

Lenta.ru01:24

Посла Украины возмутил отказ Германии признать голодомор в СССР геноцидом

Росбалт01:29

Официальный Берлин отказался признавать «голодомор» геноцидом

Новостной фронтвчера в 08:25

Как Украина пытается добиться признания голодомора геноцидом

RT на русскомвчера в 15:33
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Происшествия

Представитель Чечни раскрыл причины перестрелки в Ростовской области

Причиной перестрелки на хуторе в Ростовской области стал бытовой конфликт, связанный с судебной тяжбой.
РБК вчера в 16:07
Происшествия

Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС вчера в 02:56
Армия и оружие

Турция прекратила военную операцию в Сирии

1. Турецкая военная операция на севере Сирии прекращается Такое решение было достигнуто по итогам встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи.
Lenta.ru вчера в 17:20
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
РИА Новости 01:39
Происшествия

Мужчина выстрелил в полицейского в Петербурге

Мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выстрелил в участкового, прибывшего на вызов в Санкт-Петербурге.
Взгляд.ру 02:23
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина во второй раз стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина сообщила, что родила второго ребенка.
РИА Новости вчера в 05:48
Общество

Артисты «Норд-Оста» рассказали о первых минутах захвата театра

Lenta.ru вчера в 07:23
Общество

Посольство России запросило у Госдепа информацию о задержании Билалова

Посольство России в Вашингтоне ожидает от Госдепартамента уточнения информации по поводу задержания в Майами экс-гендиректора «Курортов Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова.
РБК 02:05
Спорт

Подчуфарова сравнила спорт в России с цирком

News.ru вчера в 23:19
Футбол

Дибала: «Обыграли „Локомотив“ за счет опыта»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Локомотивом». Мы обыграли «Локомотив» за счет опыта.
Soccer.ru вчера в 17:22
Политика

Парламент Британии провалил сделку Джонсона и ЕС по Brexit

Правительство Великобритании передало на рассмотрение парламенту новый законопроект о Brexit, который основан на соглашении, которое Борис Джонсон согласовал на саммите ЕС.
Газета.Ru вчера в 16:32
Наука

89% мутаций поможет исправить новый метод генного редактирования ДНК

Новый метод редактирования ДНК избавит людей от 89 процентов генетических болезней, сообщается в статье, опубликованной на страницах научного издания Nature.
Ugpressa.ru вчера в 12:52
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Фигурное катание

15-летняя Анна Щербакова установила рекорд женского фигурного катания

Российская фигуристка Анна Щербакова, одержав победу на первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе, установила рекорд в женском катании.
РИА Новости 21 октября в 11:50
Космос

Boeing осуществит пилотируемый полет к МКС в первой половине 2020 года

Корпорация Boeing рассчитывает провести первый испытательный пилотируемый полет своего корабля Starliner к Международной космической станции (МКС) в первой половине 2020 года.
Российская газета вчера в 18:57
Наука

10 важнейших продуктов, которые должны быть в холодильнике у каждого

Ягоды Черника насыщена антиоксидантами больше, чем любые другие, именно поэтому считается, что они помогают противостоять раку, повышают активность головного мозга и поддерживают здоровье сердца.
Популярная механика 01:20
Экономика

В резком росте доходов россиян усомнились

Экономисты усомнились в оценке Росстата, заявившего о взрывном росте реальных располагаемых доходов населения.
Lenta.ru вчера в 23:10
Общество

Появились первые фотографии российского плацкартного вагона с душем

РИА Новости вчера в 11:31
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Политика

Конгресс требует от Трампа надавить на Россию из-за дела Уилана

В отношении американца возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Фабула дела не раскрывается из соображений секретности.
Известия вчера в 23:19
Происшествия

Оценена стоимость золота в найденном после прорыва дамб сейфе

Сотрудник одного из предприятий по переработке драгоценных металлов оценил стоимость золота в сейфе, найденном на месте прорыва дамб в Красноярском крае.
Lenta.ru вчера в 09:27
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

В центре Киева произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, сообщает ТАСС. Инцидент произошел на Пушкинской улице.
Газета.Ru вчера в 17:29
Политика

Зеленский рассчитывает на скорую встречу в «нормандском формате»

Украина выполнила условия для проведения встречи в «нормандском формате» и ожидает ответных шагов со стороны партнёров, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, сообщили 23 октября в пресс-службе президента Украины.
REGNUM 02:24
Общество

Россия строит специальный космический корабль для туристов

RT на русском 00:57
Армия и оружие

Бомбардировщики США совершили полеты около Крыма

Стратегические бомбардировщики США отработали тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 20:58
Общество

Врачей Иркутской области лишили положенной по указам Путина зарплаты

Lenta.ru вчера в 15:59
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском 21 октября в 23:32
Политика

Посол РФ в США рассказал о возвращении Марии Бутиной в Россию

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что формальных препятствий для возвращения Марии Бутиной в Россию из США, где она отбывает наказание, нет, но могут возникнуть некоторые сложности.
Вести.Ru вчера в 19:58
Кино

Новый «Терминатор» привел в восторг первых зрителей

Первые зрители уже посмотрели фильм «Терминатор: темные судьбы», который выйдет в России 31 октября.
Sibnet Новости вчера в 01:16
Интернет

В WhatsApp появилась новая важная функция

В новой версии приложения для Android появились некоторые настройки, которые сделают чат более безопасным.
Astera вчера в 11:32
Как работают Яндекс.Новости?
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