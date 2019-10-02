Лига чемпионов
RT на русскомКак «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Также питерцам помог защитник соперника Рубен Диаш, который срезал мяч в собственные ворота после прострела Вячеслава Караваева.
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