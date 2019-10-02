Лига чемпионов
RT на русскомКак «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Также питерцам помог защитник соперника Рубен Диаш, который срезал мяч в собственные ворота после прострела Вячеслава Караваева.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Гаджеты
В Россию пришел необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp. Цена
Российская газета 11:14
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец вчера в 03:59
Армия и оружие
Хуситы объявили о взятии в плен тысяч саудовских военных
Йеменские повстанцы хуситы за несколько месяцев взяли в плен тысячи солдат и офицеров саудовской армии.
Телеканал 360° 28 сентября в 18:33
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
ТК Звезда вчера в 16:54
Космос
На космодроме Восточный обнаружили критический дефект
РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок сообщило о критическом дефекте на стартовом сооружении для ракет «Союз-2» космодрома Восточный.
Naked Science 17:59
Политика
США после решения ВТО введут пошлины на продукцию из ЕС
Ранее сегодня Всемирная торговая организация (ВТО) разрешила Вашингтону ввести пошлины на товары европейского экспорта на сумму около $7,5 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование ЕС авиастроительного концерна Airbus.
Коммерсантъ 16:55
Наука
Физики построили микроволновый диод
Физики из Китая и Канады построили простой, но эффективный «диод» для микроволн, который свободно пропускает волны в одном направлении и в тысячу раз ослабляет обратные волны.
N+1 23 сентября в 02:01
Политика
Путин заявил, что никогда и никого не просил о смягчении санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что никогда ни к кому не обращался с просьбой о смягчении санкций и обращаться не планирует.
РИА Новости 09:07
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Происшествия
В Саратове 30-летний отец с двумя детьми выпал из окна девятого этажа
30-летний мужчина с двумя маленькими детьми – 1,5-годовалым мальчиком и 4-летней девочкой на руках, выпал из окна на девятом этаже.
Регион online вчера в 13:27
Происшествия
Грузовой автомобиль сбил крокодила в Подмосковье
Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
REGNUM 16:18
Технологии
«МегаФон» разрешил платить за игры со счета
Смысл сотрудничества заключается в том, что теперь абоненты оператора могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».
TelecomDaily 05:33
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва вчера в 11:54
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Шоу-бизнес
Появилось новое видео задержания Бочкаревой
Газета.Ru 10:53
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
Политика
В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия
Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:52
Финансы
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 10:17
Кино
В Сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Кинокомпания Paramount Pictures представила новый испаноязычный трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы», главные роли в котором исполнили Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон.
NewInform 09:27
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Из-за глобального потепления в ряде российских городов начала таять многолетняя мерзлота, рассказал ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин.
Известия вчера в 23:15
Политика
Трамп упал в рейтинге богатейших людей США
Состояние президента США Дональда Трампа неизменно второй год составляет около $3,1 млрд, передает журнал Forbes.
Газета.Ru 15:33
Наука
Три препарата смогли продлить жизнь мухам-дрозофилам
Каждое лекарсто по отдельности продлевало жизнь примерно на 11%, сочетание двух из них увеличивало показатель до 30%, а три лекарства одновременно дали уже 48%.
Neva.Today 16:11
Политика
Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа
Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Газета.Ru 16:13
Кино
Первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби появился в Сети
Первый долгожданный трейлер супергеройского боевика «Хищные птицы» от DC Entertainment появился на YouTube.
УтроNews 07:09
Политика
Матвиенко: вопрос о присоединении Узбекистана к ЕАЭС прорабатывается
Парламентская газета 03:24
Гаджеты
Обнулить все подписки на Android стало возможно одним кликом
Владельцы смартфонов на Android получили возможность одним касанием обнулять все подписки в Google Play.
Телеканал 360° 30 сентября в 13:14
Общество
Гороскоп на октябрь: События почти не затронут сферу финансов
В результате, второй месяц осени будет исключительно эмоциональным, а происходящие события почти не затронут сферу финансов, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на astroscope.
YakutiaMedia.ru 30 сентября в 05:00
Происшествия
Во Владимире директор школы обезвредил пришедшего с топором подростка
Власти, полиция и педагоги выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ Владимира, где восьмиклассник пришел в школу с топором, сообщил РИА Новости региональный уполномоченный по правам ребенка Геннадий Прохорычев.
РИА Новости 16:00