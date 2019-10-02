Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомКак «Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов

«Зенит» обыграл «Бенфику» в матче группового этапа Лиги чемпионов благодаря точным ударам Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна. Также питерцам помог защитник соперника Рубен Диаш, который срезал мяч в собственные ворота после прострела Вячеслава Караваева.
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Крокодил погиб в результате наезда на него грузового автомобиля в Московской области.
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Смысл сотрудничества заключается в том, что теперь абоненты оператора могут оплачивать со счета мобильного телефона услуги сервиса Battle.net и приобретать игры Blizzard на новом портале «МегаФон Игры».
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