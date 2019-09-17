«Зенит» на выезде сыграл вничью с «Лионом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Питерцев незадолго до перерыва вывел вперёд Сердар Азмун, но в начале второго тайма он был вынужден попросить замену из-за травмы. Хозяева же отыгрались благодаря пенальти за фол Магомеда Оздоева.

Как «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов

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