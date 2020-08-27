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Российская газета
Российская газета

Как бизнесу в Арктике прибавляют льготы

Во всей арктической зоне начинает действовать режим свободной таможенной зоны. Соответствующий закон вступает в силу с 28 августа этого года. Резидентами арктической зоны смогут стать организации или индивидуальные предприниматели, готовые инвестировать в регион минимум один миллион рублей.В источнике
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Lenta.ru

Минвостокразвития начало принимать заявки на статус резидента Арктической зоны

Lenta.ru10:57
ТАСС

Цыбульский: новые законы выравнивают условия для бизнеса в Арктике с центром России

ТАСС09:29
РБК

В России стартовал прием заявок для получения льгот на проекты в Арктике

РБК22:44
ПРАЙМ

Стартует прием заявок от инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны

ПРАЙМ17:17
Эхо Москвы

В России начинается прием заявок от компаний, желающих получить льготный налоговый статус «резидента арктической зоны»

Эхо Москвы17:05
Парламентская газета

Предприниматели в Арктике получат налоговые льготы

Парламентская газета17:37
Российская газета

Как бизнесу в Арктике прибавляют льготы

Российская газета17:01

МИД РФ ответил на призыв ко вмешательству НАТО в дела Белоруссии

Эстонский депутат Марко Михкельсон не учитывает правовых отношений между Россией и Белоруссией и вмешивается не в свое дело, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 28 августа в официальном комментарии.
МИД РФ ответил на призыв ко вмешательству НАТО в дела Белоруссии
ИА Красная Весна14:36
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В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфакс14:54
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

В базе содержится следующая информация: адрес проживания владельца карты, его контактные данные, ФИО, первые 6 и последние 4 цифры номера карты, срок, до которого она действует, наименование платежной системы, название выпустившего карту банка.
Evo-rus.com04:01
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Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
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