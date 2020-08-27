Как бизнесу в Арктике прибавляют льготы
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Во всей арктической зоне начинает действовать режим свободной таможенной зоны. Соответствующий закон вступает в силу с 28 августа этого года. Резидентами арктической зоны смогут стать организации или индивидуальные предприниматели, готовые инвестировать в регион минимум один миллион рублей.В источнике
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