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Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

Как дети с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием

С 1 сентября начинает действовать Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые направлены на обеспечение школьников бесплатным горячим питанием.В источнике
Вячеслав Володин
Это важная социальная инициатива, принятие которой позволит каждому школьнику младших классов независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Законопроект направлен на укрепление здоровья наших детей.
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