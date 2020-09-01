Как дети с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием
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С 1 сентября начинает действовать Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые направлены на обеспечение школьников бесплатным горячим питанием.В источнике
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