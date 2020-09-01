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Государственная Дума РФ
Государственная Дума РФ

Как дети с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием

С 1 сентября начинает действовать Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые направлены на обеспечение школьников бесплатным горячим питанием.В источнике
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Российская газета

Перекусы отменяются

Российская газетавчера в 12:46
Lenta.ru

В российских школах начали бесплатно кормить горячим по указу Путина

Lenta.ru17:32
ТАСС

В России для учеников начальных классов школ вводится бесплатное горячее питание

ТАСС17:07
РБК

В России вступил в силу закон о горячем питании для начальных классов

РБК05:09
Версия-Саратов

Бесплатное питание для младших школьников, новые доплаты для учителей и обновленные правила ОСАГО: что ждет россиян в сентябре

Версия-Саратоввчера в 02:34
Первый Тульский

Школьное питание: с 1 сентября тульских учеников будут кормить по новому закону

Первый Тульскийвчера в 00:35
АМИТЕЛ

Бесплатно накормят и обанкротят. Что изменится в жизни россиян в сентябре 2020 года

АМИТЕЛвчера в 22:32

Суд в Минске вынес приговор двум россиянам по делу о взрывах на салюте

Суд в Минске признал двух россиян — Константина Денисова и Максимилиана Сапронова — виновными в нарушении правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса Белоруссии) и приговорил каждого к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает издание Tut.by.
РБК05:40
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ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ruвчера в 13:04
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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ЦБ отметил рост доли заемщиков, имеющих несколько кредитов

Более одного вида кредита имели 12,8 млн человек, на них приходилось 54% долга по банковским кредитам, указывает Банк России в докладе о тенденциях на рынке кредитования физлиц, подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.
Российская газетавчера в 07:30
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