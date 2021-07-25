РИА НовостиКак фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилетыПытаясь отыграть потери, авиакомпании повысили цены.РИА НовостиДоцент экономического факультета РУДН Сергея Черников отметил, авиакомпании часто компенсируют просадки на одном направлением увеличением интенсивности полетов на других.ПРАЙМУже к весне внутренние рейсы по отдельным направлениям подорожали от 15 до 120 процентов, если сравнивать с 2019-м.РИА НовостиВ середине июля Владимир Путин продлил действие пониженной десятипроцентной ставки НДС для внутренних авиарейсов до конца 2022-го.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНПрофильДни24Sputnik АбхазияИА Красная ВеснаС чего всё началосьКак фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилетыПандемия прошлась по авиаотрасли катком: пассажирские перевозки рухнули вдвое, сектор понес многомиллиардные убытки. Рубль упал, керосин подорожал. Пытаясь отыграть потери, авиакомпании повысили цены.РИА Новостивчера в 01:00Подробнее о событииРоссиян предупредили об изменении цен на авиабилетыФАН22:26Эксперты рассказали, как могут измениться цены на авиаперелеты в ближайшее времяПРАЙМвчера в 09:11Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилетыРИА Новостивчера в 01:00Авикомпании поднимают стоимость билетов: Выяснение причин и прогнозы на будущееUfacityNews.ruвчера в 08:01Российские эксперты спрогнозировали неутешительный рост цен на международные авиаперелетыМосковский Комсомолецвчера в 07:58Эксперты дали прогнозы по ценам на авиабилетыРоссийская газетавчера в 07:11Прогноз по ценам на авиабилеты сделали экспертыПрофильвчера в 08:13Показать ещёОценить129Поделиться