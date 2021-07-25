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Экономика

Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

Пытаясь отыграть потери, авиакомпании повысили цены.
РИА Новости
Доцент экономического факультета РУДН Сергея Черников отметил, авиакомпании часто компенсируют просадки на одном направлением увеличением интенсивности полетов на других.
ПРАЙМ
Уже к весне внутренние рейсы по отдельным направлениям подорожали от 15 до 120 процентов, если сравнивать с 2019-м.
РИА Новости
В середине июля Владимир Путин продлил действие пониженной десятипроцентной ставки НДС для внутренних авиарейсов до конца 2022-го.
РИА Новости

С чего всё началось

Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

Пандемия прошлась по авиаотрасли катком: пассажирские перевозки рухнули вдвое, сектор понес многомиллиардные убытки. Рубль упал, керосин подорожал. Пытаясь отыграть потери, авиакомпании повысили цены.
РИА Новостивчера в 01:00

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