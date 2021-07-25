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Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

Уже к весне внутренние рейсы по отдельным направлениям подорожали от 15 до 120 процентов, если сравнивать с 2019-м.
РИА Новости
Директор турагентства "Горящие туры" Сергей Корчагин в беседе с РИА Новости предупредил, что стоит готовиться к резкому скачку цен на перелеты в страны, которые сейчас закрыты, но вскоре откроются.
Российская газета
Сергей Черников, доцент экономического факультета РУДН, объяснил, что обычно авиакомпании компенсировали просадку по одним направлениям другими направлениями, как правило, зарубежными.
Московский Комсомолец
Авиабилеты в открывшиеся Грецию, Болгарию, Черногорию подорожали в разы.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Авикомпании поднимают стоимость билетов: Выяснение причин и прогнозы на будущее

UfacityNews.ru08:01

Российские эксперты спрогнозировали неутешительный рост цен на международные авиаперелеты

Московский Комсомолец07:58

Эксперты дали прогнозы по ценам на авиабилеты

Российская газета07:11

Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

РИА Новости01:00
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