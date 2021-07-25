РИА НовостиКак фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилетыУже к весне внутренние рейсы по отдельным направлениям подорожали от 15 до 120 процентов, если сравнивать с 2019-м.РИА НовостиДиректор турагентства "Горящие туры" Сергей Корчагин в беседе с РИА Новости предупредил, что стоит готовиться к резкому скачку цен на перелеты в страны, которые сейчас закрыты, но вскоре откроются.Российская газетаСергей Черников, доцент экономического факультета РУДН, объяснил, что обычно авиакомпании компенсировали просадку по одним направлениям другими направлениями, как правило, зарубежными.Московский КомсомолецАвиабилеты в открывшиеся Грецию, Болгарию, Черногорию подорожали в разы.Московский КомсомолецЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАвикомпании поднимают стоимость билетов: Выяснение причин и прогнозы на будущееUfacityNews.ru08:01Российские эксперты спрогнозировали неутешительный рост цен на международные авиаперелетыМосковский Комсомолец07:58Эксперты дали прогнозы по ценам на авиабилетыРоссийская газета07:11Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилетыРИА Новости01:00Показать ещёОценить16Поделиться