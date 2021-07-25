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Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

Пытаясь отыграть потери, авиакомпании повысили цены.
РИА Новости
Уже к весне внутренние рейсы по отдельным направлениям подорожали от 15 до 120 процентов, если сравнивать с 2019-м.
РИА Новости
Полеты за рубеж и вовсе рискуют стать золотыми.
РИА Новости
"Повышение цен может быть существенным, особенно на те направления, которые сейчас закрыты для туризма, а потом откроются", — поделился директор турагентства «Горящие туры» Сергей Корчагин.
Московский Комсомолец

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Россиян предупредили о скором росте цен на авиабилеты

Общественная служба новостей08:41

Прогноз по ценам на авиабилеты сделали эксперты

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Авикомпании поднимают стоимость билетов: Выяснение причин и прогнозы на будущее

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Российская газета07:11

Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

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Задержан подозреваемый в причинении смертельных травм министру Амурской области

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В Токио (Япония) на стадионе «Ёёги Нешнл» состоялась дебютная встреча на Олимпийских играх – 2020 для женской сборной России по гандболу, в которой им противостояли соперницы из Бразилии.
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"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко", — говорится в сообщении.
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