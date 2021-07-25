Женская сборная России по гандболу стартовала на ОИ-2020 с ничьей с Бразилией

В Токио (Япония) на стадионе «Ёёги Нешнл» состоялась дебютная встреча на Олимпийских играх – 2020 для женской сборной России по гандболу, в которой им противостояли соперницы из Бразилии.