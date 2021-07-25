Следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.
Бронзовым призёром Игр среди рапиристок стала другая россиянка – Лариса Коробейникова (15), которая оказалась сильнее итальянки Аличе Вольпи (4). 31-летняя Дериглазова – олимпийская чемпионка в личном первенстве (2016) и серебряный призёр Игр в командном турнире (2012).
"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 25 июля 2021 года в возрасте 69 лет скончался генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России, профессор, академик РАН Валерий Савченко", — говорится в сообщении.