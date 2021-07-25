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Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

Уже к весне внутренние рейсы по отдельным направлениям подорожали от 15 до 120 процентов, если сравнивать с 2019-м.
РИА Новости
Как рассказал аналитик, динамика цен на авиабилеты зависит от эпидемиологической ситуации, но пока нет уверенности, что заболеваемость значительно снизится, потому что дельта-штамм слишком активен.
Собеседник
Полеты за рубеж и вовсе рискуют стать золотыми.
РИА Новости
В условиях рухнувшего спроса пару месяцев назад цены на некоторых внутренних направлениях снизились.
РИА Новости

С чего всё началось

Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

Рубль упал, керосин подорожал. Пытаясь отыграть потери, авиакомпании повысили цены. Отпускной спрос и ограниченный выбор направлений тому лишь способствует.
РИА Новости01:00

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Плюс двадцать процентов. Аналитики предрекли увеличение стоимости авиабилетов

Русская Планета02:15

Стоимость авиабилетов может вырасти в России на 20%

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Аналитик предрек рост стоимости авиабилетов на 20%

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Россиян предупредили о возможном повышении цен на авиабилеты до 20%

Собеседник06:21

Аналитики предрекли увеличение стоимости авиабилетов на 20%

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Как фанера над Москвой: что происходит с ценами на авиабилеты

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