АТОР ожидает высоких цен на курорты Египта из-за малого числа рейсов

Россия с 9 августа открывает рейсы на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эш-Шейх, в каждый из городов будут направляться по пять самолетов из Москвы в неделю.