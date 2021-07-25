По словам журналиста, чешские политики обвиняют в терроризме Москву за инцидент со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м, хотя, на самом деле, террористическую деятельность осуществляют их американские коллеги.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье после Главного военно-морского парада принимает участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения - большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Сизов".
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России Валерия Савченко, который скончался в воскресенье в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба Минздрава России.