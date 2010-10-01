Экономика
RT на русскомКак фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации
Как выяснил RT, юрист ФБК и владелец «Страны приливов» Евгений Замятин в 2019 году внёс на счёт компании 8,6 млн рублей. Эксперты не исключают, что это могут быть обналиченные ФБК биткоины.
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с чего всё началось
Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил RT.RT на русском04:00
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Ремесло о расследовании RT: ФБК отмывает деньги через фирмы-прокладки сотрудников
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ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
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