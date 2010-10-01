Экономика

RT на русскомRT на русскомКак фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

Как выяснил RT, юрист ФБК и владелец «Страны приливов» Евгений Замятин в 2019 году внёс на счёт компании 8,6 млн рублей. Эксперты не исключают, что это могут быть обналиченные ФБК биткоины.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям. Речь идёт о торгующем мерчем фонда ООО «Страна приливов», финансовую документацию которого изучил RT.
RT на русском04:00

Подробнее о событии

В RT рассказали, как ФБК финансирует подконтрольные Навальному организации

БИЗНЕС Online11:16

Фирма юриста ФБК финансирует подконтрольные Навальному организации

ФАН08:07

СМИ: компания юриста ФБК финансирует подконтрольные организации

Телеканал 360°09:38

Миллионы из воздуха. Откуда у ФБК появился второй бюджет

Царьград08:19

Ремесло о расследовании RT: ФБК отмывает деньги через фирмы-прокладки сотрудников

Народные новости10:45

Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные компании

Время Н04:40

Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации

RT на русском04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Происшествия

Представители Ефремова не предложили компенсацию семье погибшего

Известия 12:38
7
Политика

Лукашенко поручил проверить причины увольнений на частных фирмах

Разобраться с причинами участившихся в городах Беларуси увольнений людей из частных компаний и выработать систему проверок поручил 10 июня Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 08:20
12
Происшествия

Суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца

Невские Новости вчера в 15:01
6,8K
Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Стало известно о попытке суицида актера Михаила Ефремова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 10:49
671
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
311
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
1,8K
Наука

Обнаружили предшественника Великой китайской стены

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
26
Авто

«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

Автоновости дня 08:16
8
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
177
Происшествия

Стали известны ограничения для Ефремова на домашнем аресте

Накануне суд отправил Ефремова под домашний арест на срок до 9 августа.
Известия 10:25
690
Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
1,9K
Кино

HBO Max отказалась от фильма «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" 1939 года из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского в Миннеаполисе.
Газета.Ru 02:47
163
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
296
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
616
Политика

На Украине призвали взорвать ядерные бомбы в Москве и Санкт-Петербурге

Депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Тарас Билан призвал президента Украины Владимира Зеленского взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы «защититься от нападения Венгрии и России».
Lenta.ru 09:09
211
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Коммерсантъ 06:48
668
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене

На прошлой неделе известный телеведущий и медиаменеджер Андрей Норкин шокировал общественность внезапной новостью о смерти жены Юлии.
Woman.ru 07:01
52
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
1,7K
Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
10
Политика

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Rambler News Service 11:45
6
Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Здоровье

Главврач Боткинской больницы рассказал, чем лечат коронавирус

Главврач Боткинской больницы Денис Гусев поделился способами лечения новой коронавирусной инфекции в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду, 10 июня.
Piter.tv 12:28
10
Экономика

Первый канал погасил задолженность перед «Останкино» за 2019 год

«Задолженность Первого канала перед ТТЦ за 2019 год полностью погашена», — отметили в пресс-службе.
Известия 13:01
15
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
659
Спорт

Экологи отбросили лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад

Запрет фторсодержащей продукции для смазки лыж, синхронно наложенный Советом Международной лыжной федерации и Международным союзом биатлонистов, отбросит лыжные гонки и биатлон на 20 лет назад, заявил сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев, 10 июня сообщает Спорт-Экспресс.
ИА Красная Весна 10:53
Транспорт

В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость

Наша версия 06:15
362
Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru вчера в 08:16
91
Авто

КамАЗ готовит конкурента БелАЗа

Не исключено, что новый "КамАЗ-65905" станет первой моделью проекта "Самсон", в который войдет ряд моделей грузоподъемностью до 70 тонн.
SpeedMe 05:53
63
Общество

МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

Коммерсантъ вчера в 08:49
84
Экономика

Прибыль банков в мае стала рекордно низкой

Российские банки в мае получили рекордно низкую прибыль - около 500 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Газета.Ru 03:41
86
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Навальный
Российский политик
Российский оппозиционный лидер, юрист, политический и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты: «Умное голосование», «Профсоюз Навального», «РосПил», «РосЖКХ», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное