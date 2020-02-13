Общество

RT на русскомRT на русскомКак футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

Что касается последней шутки Тарасова, то он стал не первым футболистом, который решил сделать темой для юмора коронавирус. Так, полузащитник английского "Тоттенхэма" Деле Алли в своём аккаунте на Snapchat опубликовал несколько роликов из лондонского аэропорта Хитроу с участием азиатов.
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Смертин счел неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе

РИА Новости02:16

«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова

Спорт-Экспрессвчера в 13:35

Азиатский парикмахер Тарасова назвал дебилами тех, кому не понравилась шутка футболиста про коронавирус

Life.ruвчера в 20:22

Парикмахер Тарасова: «Мне кажется, что его шутка про коронавирус оскорбила не азиатов, а русских»

Sport24.ruвчера в 20:42

Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали

Чемпионатвчера в 16:21

Парикмахер Тарасова прокомментировал скандальную фотографию

Газета.Ruвчера в 16:36

Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

RT на русскомвчера в 23:40
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Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Армия и оружие

Президент Турции обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена мириться с нарушением договорённостей по Идлибу и готова задействовать всю свою мощь.
Говорит Москва 01:49
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Футбол

«Челси» уже согласовал один летний трансфер

СМИ сообщают, что клубы договорились о переходе 26-летнего игрока летом. За Зиеша «Синие» заплатят 40-45 млн евро.
Все про Спорт ру 00:40
Здоровье

Названы признаки, помогающие определить высокий уровень сахара в крови

Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
ToDay News Ufa вчера в 06:35
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Газета.Ru 00:52
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Футбол

Головин пропустит игру с «Дижоном» из-за дисквалификации

23-летний россиянин получил дисквалификацию на одну игру из-за перебора желтых карточек. Матч «Дижон» – «Монако» состоится 22 февраля.
Бомбардир.ру 02:00
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
RT на русском 02:01
Игры

В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller

Адриан Хмеляж, геймдизайнер Painkiller и Bulletstorm, после свежего трейлера Outriders от People Can Fly заявил, что в студии не осталось создателей тех самых Painkiller и Bulletstorm.
Игромания.ру вчера в 09:10
Политика

Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
RT на русском вчера в 16:23
Происшествия

Санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина

Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из больницы женщину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе судов города.
РЕН ТВ 02:11
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК 11 февраля в 03:50
Происшествия

Иностранец изнасиловал девочку в отеле в Петербурге

По словам несовершеннолетней, мужчина надругался над ней в одном из номеров отеля «Петербург». Заявление в полиции также подал отец девочки.
7 новостей 01:37
Здоровье

Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз

В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
НТР 24 вчера в 22:14
Экономика

На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Ведомости вчера в 13:05
Происшествия

Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом

Интерфакс вчера в 18:33
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском вчера в 14:20
Шоу-бизнес

В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Летидор 10 февраля в 15:35
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Общество

Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство РФ

В правительство РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены", говорится в сообщении Росреестра.
РИА Новости 02:09
Экономика

В России усомнились в плане Минфина привлечь 30 трлн рублей инвестиций

Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
Росбалт 01:35
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174

Новым типом коронавируса заболели еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, говорится в сообщении Минздрава Японии.
Политика Сегодня 11 февраля в 20:06
Культура

В Москве открывается выставка работ Анненкова

Кроме иллюстрированного каталога, к открытию выставки Музей русского импрессионизма издаст первую монографию, посвященную творчеству Анненкова, написанную крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской.
ТАСС вчера в 06:13
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть или обменять лекарства

Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять лекарство в аптеке, если оно оказалось некачественным или не подошло по характеристикам.
Парламентская газета 01:56
Общество

Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем

Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Известия вчера в 20:35
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Известия 02:06
Экономика

Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ 00:43
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