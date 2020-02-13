Что касается последней шутки Тарасова, то он стал не первым футболистом, который решил сделать темой для юмора коронавирус. Так, полузащитник английского "Тоттенхэма" Деле Алли в своём аккаунте на Snapchat опубликовал несколько роликов из лондонского аэропорта Хитроу с участием азиатов.

Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

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