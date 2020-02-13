Общество
RT на русскомКак футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Что касается последней шутки Тарасова, то он стал не первым футболистом, который решил сделать темой для юмора коронавирус. Так, полузащитник английского "Тоттенхэма" Деле Алли в своём аккаунте на Snapchat опубликовал несколько роликов из лондонского аэропорта Хитроу с участием азиатов.
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«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспрессвчера в 13:35
Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали
Чемпионатвчера в 16:21
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Здоровье
Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Армия и оружие
Президент Турции обвинил Россию в гибели мирных жителей в Идлибе
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена мириться с нарушением договорённостей по Идлибу и готова задействовать всю свою мощь.
Футбол
«Челси» уже согласовал один летний трансфер
СМИ сообщают, что клубы договорились о переходе 26-летнего игрока летом. За Зиеша «Синие» заплатят 40-45 млн евро.
Здоровье
Названы признаки, помогающие определить высокий уровень сахара в крови
Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Футбол
Головин пропустит игру с «Дижоном» из-за дисквалификации
23-летний россиянин получил дисквалификацию на одну игру из-за перебора желтых карточек. Матч «Дижон» – «Монако» состоится 22 февраля.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 31 копейку — до 63,52 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 69,07 рубля.
Игры
В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller
Адриан Хмеляж, геймдизайнер Painkiller и Bulletstorm, после свежего трейлера Outriders от People Can Fly заявил, что в студии не осталось создателей тех самых Painkiller и Bulletstorm.
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Происшествия
Санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из карантина
Главный санитарный врач Петербурга подал в суд на сбежавшую из больницы женщину с подозрением на коронавирус, сообщили в пресс-службе судов города.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Происшествия
Иностранец изнасиловал девочку в отеле в Петербурге
По словам несовершеннолетней, мужчина надругался над ней в одном из номеров отеля «Петербург». Заявление в полиции также подал отец девочки.
Здоровье
Чтобы вызвать врача ребенку, женщина звонила в поликлинику 327 раз
В Челябинской области мать двухлетней девочки звонила в поликлинику более 300 раз, чтобы вызвать врача на дом.
Экономика
На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер
Происшествия
Восемь человек погибли в аварии с микроавтобусом под Псковом
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Шоу-бизнес
В семье Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок
Известная российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас вновь стали родителями.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Общество
Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство РФ
В правительство РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены", говорится в сообщении Росреестра.
Экономика
В России усомнились в плане Минфина привлечь 30 трлн рублей инвестиций
Аналитики инвесткомпании InfraOne, которая специализируется на проектах в инфраструктуре, назвали «нереалистичными» планы Минфина по привлечению до 30 трлн рублей инвестиций к 2024 году за счет реализации положений разрабатываемых соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении).
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии достигло 174
Новым типом коронавируса заболели еще 39 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, говорится в сообщении Минздрава Японии.
Культура
В Москве открывается выставка работ Анненкова
Кроме иллюстрированного каталога, к открытию выставки Музей русского импрессионизма издаст первую монографию, посвященную творчеству Анненкова, написанную крупнейшим исследователем его художественного наследия Ириной Обуховой-Зелиньской.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть или обменять лекарства
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть или обменять лекарство в аптеке, если оно оказалось некачественным или не подошло по характеристикам.
Общество
Гарвард и Йель обязали отчитываться о связях с Россией и Китаем
Министерство образования США потребовало от Гарвардского и Йельского университетов раскрыть данные о возможных связях с другими государствами, в том числе с Россией и Китаем.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Экономика
Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума
Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.