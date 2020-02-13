Что касается последней шутки Тарасова, то он стал не первым футболистом, который решил сделать темой для юмора коронавирус. Так, полузащитник английского "Тоттенхэма" Деле Алли в своём аккаунте на Snapchat опубликовал несколько роликов из лондонского аэропорта Хитроу с участием азиатов.

Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

Общество В России могут запретить шуметь днём В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.

Происшествия Пожар на складе в Мурманской области локализован Спасатели локализовали крупный пожар на складе в городе Коле в Мурманской области, где обрушилась кровля, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.

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