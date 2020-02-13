Общество
RT на русскомКак футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Что касается последней шутки Тарасова, то он стал не первым футболистом, который решил сделать темой для юмора коронавирус. Так, полузащитник английского "Тоттенхэма" Деле Алли в своём аккаунте на Snapchat опубликовал несколько роликов из лондонского аэропорта Хитроу с участием азиатов.
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Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали
Чемпионатвчера в 16:21
«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова
Спорт-Экспрессвчера в 13:35
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Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Футбол
Уткин назвал Кокорина «тряпкой» после переговоров с «Сочи»
Известный блогер и спортивный журналиста Василий Уткин назвал нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина «тряпкой» из-за переговоров с руководством «Сочи».
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Гаджеты
Новый iPhone без челки на официальном сайте Apple
Культура
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе
Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
Авто
Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России
Hyundai показала официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Хоккей
«Спартак» оформил выход в плей-офф КХЛ
Шоу-бизнес
Дочь Дуэйна Джонсона станет рестлером в четвертом поколении
Дочь американского актера Дуэйна "Скалы" Джонсона начала тренироваться в подготовительном центре рестлинг-промоушена WWE, сообщается на официальном сайте организации.
Общество
В России могут запретить шуметь днём
В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
Футбол
«Бенфика» вышла в финал Кубка Португалии
В ответном поединке полуфинала Кубка Португалии «Фамаликау» принимал «Бенфику».
Происшествия
Пожар на складе в Мурманской области локализован
Спасатели локализовали крупный пожар на складе в городе Коле в Мурманской области, где обрушилась кровля, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.
Происшествия
СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области
Футбол
ФК «Енисей» поборется за Кубок ФНЛ
За кубок ФНЛ поборются также - сборная России (U-20) и «Рига» (Рига). Все претенденты на трофей разбиты на четыре группы.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи
Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Культура
Работы бурятских художников украсят Кремлёвский дворец
Будет показана экспозиция работ 19 бурятских художников 25 и 26 февраля в Гербовом фойе Государственного Кремлёвского дворца в рамках празднования Сагаалгана Национальный музей Бурятии развернёт экспозицию работ 19 бурятских художников.
Общество
IT-компании отказались от участия в MWC из-за коронавируса
Уже точно на выставку не приедут такие компании как LG, Ericsson, Amazon, Nvidia и вот теперь об отказе участия в MWC уже объявила Sony.
Здоровье
Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом
В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Футбол
Нападающий «Барселоны» Дембеле пропустит Евро-2020
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл на полгода из-за травмы и будет вынужден пропустить Евро-2020.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Культура
Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»
Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
Футбол
Отец Кузяева исключил вариант с уходом из «Зенита»
Полузащитник сборной России Далер Кузяев доволен своим положением в «Зените» и не рассматривает вариант со сменой клубной прописки.
Общество
Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам
Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Армия и оружие
Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии
Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
Футбол
Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточек
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участие в матче 26-го тура Лиги 1 против "Дижона".