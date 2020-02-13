Общество

RT на русскомRT на русскомКак футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

Что касается последней шутки Тарасова, то он стал не первым футболистом, который решил сделать темой для юмора коронавирус. Так, полузащитник английского "Тоттенхэма" Деле Алли в своём аккаунте на Snapchat опубликовал несколько роликов из лондонского аэропорта Хитроу с участием азиатов.
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Смертин счел неэтичной публикацию Тарасова о коронавирусе

РИА Новости02:16

Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

RT на русскомвчера в 23:40

Парикмахер Тарасова: «Мне кажется, что его шутка про коронавирус оскорбила не азиатов, а русских»

Sport24.ruвчера в 20:42

Азиатский парикмахер Тарасова назвал дебилами тех, кому не понравилась шутка футболиста про коронавирус

Life.ruвчера в 20:22

Парикмахер Тарасова: люди возмущены шуткой про коронавирус? Да дебилы они! А мы поржали

Чемпионатвчера в 16:21

Парикмахер Тарасова прокомментировал скандальную фотографию

Газета.Ruвчера в 16:36

«Бузова, лещи девушкам и коронавирус». Самые громкие скандалы с участием Дмитрия Тарасова

Спорт-Экспрессвчера в 13:35
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Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Футбол

Уткин назвал Кокорина «тряпкой» после переговоров с «Сочи»

Известный блогер и спортивный журналиста Василий Уткин назвал нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина «тряпкой» из-за переговоров с руководством «Сочи».
ФАН 02:01
Происшествия

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП

В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Газета.Ru 02:17
Гаджеты

Новый iPhone без челки на официальном сайте Apple

iXBT.com 01:27
Культура

Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым

Pravda.Ru 11 февраля в 07:23
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Дамаск и Москву в нападении на мирных граждан в Идлибе

Ранее стало известно, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонные переговоры по ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM вчера в 03:55
Авто

Hyundai показала обновленный Hyundai Solaris для России

Hyundai показала официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris в модификации для рынка России.
Автоновости дня 10 февраля в 06:35
Хоккей

«Спартак» оформил выход в плей-офф КХЛ

Российская газета 11 февраля в 14:32
Шоу-бизнес

Дочь Дуэйна Джонсона станет рестлером в четвертом поколении

Дочь американского актера Дуэйна "Скалы" Джонсона начала тренироваться в подготовительном центре рестлинг-промоушена WWE, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 10 февраля в 15:13
Общество

В России могут запретить шуметь днём

В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни.
REGNUM вчера в 18:29
Футбол

«Бенфика» вышла в финал Кубка Португалии

В ответном поединке полуфинала Кубка Португалии «Фамаликау» принимал «Бенфику».
Bookmaker-ratings.ru 11 февраля в 23:59
Происшествия

Пожар на складе в Мурманской области локализован

Спасатели локализовали крупный пожар на складе в городе Коле в Мурманской области, где обрушилась кровля, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по области.
ТАСС 00:30
Происшествия

СК начал проверку из-за ЧП на заводе в Свердловской области

RT на русском 02:15
Футбол

ФК «Енисей» поборется за Кубок ФНЛ

За кубок ФНЛ поборются также - сборная России (U-20) и «Рига» (Рига). Все претенденты на трофей разбиты на четыре группы.
НИА-Красноярск 11 февраля в 22:20
Политика

Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
RT на русском вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Экстремально похудевшая Адель появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи

Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
Актуальные Новости 11 февраля в 11:36
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника

Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Известия вчера в 11:13
Культура

Работы бурятских художников украсят Кремлёвский дворец

Будет показана экспозиция работ 19 бурятских художников 25 и 26 февраля в Гербовом фойе Государственного Кремлёвского дворца в рамках празднования Сагаалгана Национальный музей Бурятии развернёт экспозицию работ 19 бурятских художников.
Байкал-Daily 00:32
Общество

IT-компании отказались от участия в MWC из-за коронавируса

Уже точно на выставку не приедут такие компании как LG, Ericsson, Amazon, Nvidia и вот теперь об отказе участия в MWC уже объявила Sony.
Российская газета 11 февраля в 02:19
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Футбол

Нападающий «Барселоны» Дембеле пропустит Евро-2020

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле выбыл на полгода из-за травмы и будет вынужден пропустить Евро-2020.
Metaratings 11 февраля в 13:03
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 10 февраля в 10:25
Культура

Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa вчера в 04:22
Футбол

Отец Кузяева исключил вариант с уходом из «Зенита»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев доволен своим положением в «Зените» и не рассматривает вариант со сменой клубной прописки.
ProstoProSport вчера в 13:18
Общество

Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
REGNUM 11 февраля в 04:23
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

Американские военные открыли огонь по гражданским лицам в ходе конфликта в сирийской провинции Хасеке, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
RT на русском вчера в 14:20
Футбол

Головин пропустит матч с «Дижоном» из-за перебора жёлтых карточек

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин не сможет принять участие в матче 26-го тура Лиги 1 против "Дижона".
Soccer.ru вчера в 23:39
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