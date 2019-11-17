Футбол

Газета.RuГазета.RuКак футболисты из АПЛ помогли своим сборным попасть на Евро

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Отборочный турнир чемпионата Европы 2020 года подходит к концу, и совсем скоро состоится жеребьевка финального этапа. "Газета.Ru" рассказывает о футболистах из Английской премьер-лиги, которые внесли весомый вклад в проход своих сборных на континентальное первенство.
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