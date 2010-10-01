На избирательном участке №1188 в селе Партизанское Симферопольского района к 13.00 проголосовало 282 избирателя. По данным председателя участковой избирательной комиссии Анжеллы Терещенко, это составляет 17% от голосующих.

Как голосуют в Партизанском (ФОТО)

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