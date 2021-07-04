Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата Европы - 2020 против сборной Украины (4:0). Специалист отметил, что его игроки показали фантастическую игру, причем не только те футболисты, которые вышли в старте, но вышедшие на замену.
Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустам Мурадов лично принял участие в возвращении 15 армянских военнослужащих из Азербайджана, которые доставлены на родину самолетом ВКС РФ.