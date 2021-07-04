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Как готовятся к вакцинации от гриппа в период пандемии. Что важно знать

Каждый год Минздрав объявляет начало кампании по вакцинации от гриппа отдельным приказом. В прошлом году она началась 1 сентября, годом ранее — 4 сентября.В источнике
Интересное

Саутгейт заявил, что английские игроки были решительны и безжалостны

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги четвертьфинального матча чемпионата Европы - 2020 против сборной Украины (4:0). Специалист отметил, что его игроки показали фантастическую игру, причем не только те футболисты, которые вышли в старте, но вышедшие на замену.
Газета.Ru20:21

Самолет ВКС России доставил освобожденных военнослужащих Армении на родину

Командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустам Мурадов лично принял участие в возвращении 15 армянских военнослужащих из Азербайджана, которые доставлены на родину самолетом ВКС РФ.
ТАСС17:18