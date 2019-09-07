Экономика
КоммерсантъКак и зачем делят инвесторов профучастники
Как и зачем делят инвесторов профучастники Любой клиент, желающий воспользоваться услугами профучастника фондового рынка, проходит обязательное риск-профилирование. Исходя из целей, горизонта и опыта, определяется наиболее подходящая стратегия инвестирования.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:17, Вашингтон
Политика
Москалькова предложила заключить соглашение между РФ и Украиной о заключенных
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:25
Общество
Над Тулой прогремел праздничный салют
Самым удачным местом, чтобы любоваться огненным шоу стала набережная Упы - отсюда было видно оба салюта. Прогремели несколько сотен залпов.
Московский Комсомолец вчера в 15:01
Единоборства
Чемпионский бой Бейдера и Конго признан несостоявшимся
Бейдер с первого раунда захватил инициативу в стойке, а затем перевёл бой в партер, где занял доминирующую позицию, но случайно ткнул пальцем в глаз Конго, после чего тот не смог продолжить поединок по решению врача.
News.ru 00:34
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru вчера в 11:59
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
Коммерсантъ 01:40
Космос
Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году
Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 вчера в 06:27
Общество
Путину предложили оформить дом приемов в стиле хохломы
Глава Всероссийской ассоциации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова посоветовала президенту Владимиру Путину оформить дом приемов хохломской росписью.
РБК вчера в 11:51
Единоборства
Президент UFC Уайт рассказал, кто станет следующим соперником Хабиба
7 сентября Хабиб удушающим приемом досрочно победил американца Дастина Порье в бою за титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) на турнире UFC 242 в Абу-Даби и во второй раз защитил чемпионский пояс организации.
Sport24.ru вчера в 17:31
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета вчера в 01:17
Политика
В Польше призвали к диалогу с Россией
Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Космос
Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид
Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
Алтапресс вчера в 22:12
Теннис
В финале US Open встретятся Медведев и Надаль
Финалистами Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде стали россиянин Даниил Медведев и представитель Испании Рафаэль Надаль.
Российская газета вчера в 00:22
Происшествия
Пожар в бассейне Училища олимпийского резерва в Москве потушен
Пожар в здании бассейна Училища олимпийского резерва на западе Москвы полностью потушен.
ТАСС 02:12
Футбол
Сборная России вышла в суперфинал Евролиги по пляжному футболу
РЕН ТВ вчера в 13:37
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru вчера в 15:58
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45
Здоровье
Что запрещено делать 8 сентября, в День Натальи Овсяницы
Сегодня все православные верующие почитают память святой мученицы Натальи, которая погибла за христианскую веру.
Крестьянская жизнь 01:04
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда 06 сентября в 17:47
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru вчера в 01:59
Политика
Более 28 тыс. москвичей досрочно проголосовали на выборах в Мосгордуму
Более 28 тыс. жителей столицы досрочно проголосовали на выборах депутатов в Мосгордуму, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
РБК 02:34
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол
В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru вчера в 13:36
Кино
Фредерик Бегбедер хотел бы сыграть в кино Родиона Раскольникова
Французский писатель и актер Фредерик Бегбедер хотел бы исполнить в кино роль Родиона Раскольникова из романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
ТАСС вчера в 08:24
Политика
Единый день голосования проходит в России
В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48