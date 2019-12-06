Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальТорги акциями Saudi Aramco стартуют 11 декабря

Акции саудовской госкомпании Saudi Aramco начнут торговаться на бирже Tadawul 11 декабря. Об этом биржа сообщает в пятницу. Отмечается, что только в первый день торгов аукцион открытия будет продлен на 30 минут и продлится с с 9.30 до 10.30.
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