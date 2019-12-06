Экономика
ВедомостиКак инвесторы переболели Saudi Aramco
Может быть, дело в том, что в случае с Saudi Aramco пик инвестиционного возбуждения прошел гораздо раньше, а ожидания заметно снизились – с совсем уж невероятных $2 трлн.
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В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн
Известия06 декабря в 11:30
Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн
ТАСС06 декабря в 10:50
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
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Поляки приехали в Россию драться с фанатами «Спартака». Их экстрадировали из страны
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Американский актер и режиссер Рене Обержонуа, снявшийся в фильме "Кинг-Конг" и телевизионном сериале "Звездный путь", умер в возрасте 79 лет.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
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В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту
В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Политика
США ввели санкции против «Северного потока» в военный бюджет
В материале говорится, что американский Сенат внес в законопроект об оборонном бюджете санкции против «Северного потока — 2». Санкции накладывают ограничительные меры на суда, которые прокладывают «Северный поток», а также на руководителей компаний — владельцев этих судов.
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Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
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Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
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На юго-западе Москвы погибли два подростка
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Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.
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Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты
Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
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Большинство пользователей хотят заменить свои смартфоны на модели с поддержкой 5G
67% опрошенных сообщили, что хотят поменять собственный смартфон на устройство с поддержкой 5G, 16% заявили, что наличие поддержки нового поколения является для них самым главным фактором при выборе модели.
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