Экономика

ВедомостиВедомостиКак инвесторы переболели Saudi Aramco

Может быть, дело в том, что в случае с Saudi Aramco пик инвестиционного возбуждения прошел гораздо раньше, а ожидания заметно снизились – с совсем уж невероятных $2 трлн.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

Известия06 декабря в 11:30

Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO

Газета.Ru05 декабря в 18:35

Торговля акциями Saudi Aramco начнется 11 декабря

Вести.Финанс06 декабря в 09:16

IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд

Коммерсантъ06 декабря в 05:26

Полтора процента акций Saudi Aramco оценены в 25,6 млрд долларов

Российская газета06 декабря в 01:22

Нефтедобывающая компания из Саудовской Аравии определила стоимость своих акций перед их первичным размещением на бирже

Эхо Москвы06 декабря в 00:05

Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн

ТАСС06 декабря в 10:50
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Профессор, гастроэнтеролог и медицинский директор частной клиники Helios в немецком городе Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника.
Газета.Ru вчера в 05:23
Футбол

Евгений Кафельников: «Фанаты „Спартака“ молодцы, что ушли»

Олимпийский чемпион и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников, болеющий за «Спартак», поддержал акцию фанатов красно-белых.
Спорт-Экспресс 13:32
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru 09:17
Общество

Половина НКО предпочитают грантовую форму господдержки, заявили в ОП

Проектную или грантовую поддержку НКО поддерживают 48% участников опроса Общественной палаты.
РИА Новости 17:27
Культура

Посетитель галереи в США съел банан, проданный за $120 тысяч

АБН 11:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании учебных заведений в Биробиджане

Спецслужбы проверяют сообщения о минировании зданий медицинского колледжа и колледжа культуры и искусств в Биробиджане.
РИА Биробиджан 18:43
Происшествия

На МКАД остановили горящий автомобиль с пьяным водителем за рулем

ТАСС 16:28
Происшествия

Поляки приехали в Россию драться с фанатами «Спартака». Их экстрадировали из страны

Фанаты польского футбольного клуба "Легия" были задержаны правоохранительными органами в Калининградской области после того, как хотели устроить массовую драку с болельщиками московского "Спартака".
Вести.Ru 18:25
Политика

В Париже украинцев забросали яйцами

Активисты "Движения ветеранов Украины" совместно с представителями диаспоры провели в Париже митинг в поддержку "проукраинской позиции" на переговорах "нормандской четверки".
РИА Новости 12:44
Общество

Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения, в аутсайдерах регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:07
Политика

На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru 17:36
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру своего фильма без супруга

Певица появилась на мероприятии без мужа Максима Галкина. В этот вечер ее поддержали родные и друзья.
StarHit.ru 06 декабря в 14:30
Кино

Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Народные новости 17:41
Футбол

Уткин: «Только набитая дура может думать, что акции фанатов можно замолчать»

Только набитая дура может думать, что акции фанатов можно замолчать - эти люди и объединяются для того, чтобы их было слышно и видно.
Sport.ru 14:14
Кино

Скончался актер из «Кинг-Конга» и «Звездного пути» Рене Обержонуа

Американский актер и режиссер Рене Обержонуа, снявшийся в фильме "Кинг-Конг" и телевизионном сериале "Звездный путь", умер в возрасте 79 лет.
Народные новости 19:01
Кино

Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Комсомольская правда 06 декабря в 03:59
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру 10:58
Происшествия

В Якутске мужчина выжил, упав в 30-метровую вентиляционную шахту

В Якутске в ночь с субботы на воскресенье спасатели извлекли из вентиляционной шахты и передали медикам мужчину, пролетевшего вниз головой около 30 метров и застрявшего внутри стены в таком положении.
Российская газета 04:12
Политика

США ввели санкции против «Северного потока» в военный бюджет

В материале говорится, что американский Сенат внес в законопроект об оборонном бюджете санкции против «Северного потока — 2». Санкции накладывают ограничительные меры на суда, которые прокладывают «Северный поток», а также на руководителей компаний — владельцев этих судов.
RuNews24.ru вчера в 15:50
Общество

Назвали попадающие под регулирование о новом документе автомобили

Отмечается, что такой документ будет выдаваться только при покупке нового авто и исключительно на добровольной основе.
Tvoe-avto.com вчера в 13:16
Общество

«Медуза»: одним из хакеров Evil Corp может быть сын экс-мэра Химок

Одним из участников хакерской группировки Evil Corp, обвиняемой в похищении более $100 млн из 300 банков в 40 странах, может являться Андрей Ковальский — сын экс-мэра Химок Владимира Стрельченко, сообщает «Медуза».
Коммерсантъ 16:22
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой после неудачного прыжка

Во время одного из прыжков Плющенко пробил трубу для заливки катка, из которой фонтаном пошла вода.
Газета.Ru 15:50
Политика

Протестующие в Киеве установили палатки возле Офиса президента

РБК 14:35
Происшествия

На юго-западе Москвы погибли два подростка

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.
ТАСС 15:09
Политика

Саммит «нормандской четверки» может оставить послевкусие разочарования

Саммит "нормандской четверки", который состоится 9 декабря в Париже, может оставить послевкусие разочарования.
Piter.tv 07:47
Гаджеты

Недорогой смартфон Samsung Galaxy A51 с квадрокамерой рассекречен

Rusargument вчера в 05:56
Общество

Названа реальная стоимость продаваемой за миллиард рублей монеты

Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
РИА Новости 13:38
Технологии

Большинство пользователей хотят заменить свои смартфоны на модели с поддержкой 5G

67% опрошенных сообщили, что хотят поменять собственный смартфон на устройство с поддержкой 5G, 16% заявили, что наличие поддержки нового поколения является для них самым главным фактором при выборе модели.
Goroday.ru 02:11
Армия и оружие

Эрдоган назвал условие вывода турецких войск из Сирии

Страна Советов on-line 07:38
Политика

В Минске шествие против интеграции направилось к посольству России

RT на русском 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное