Экономика

ВедомостиВедомостиКак инвесторы переболели Saudi Aramco

Может быть, дело в том, что в случае с Saudi Aramco пик инвестиционного возбуждения прошел гораздо раньше, а ожидания заметно снизились – с совсем уж невероятных $2 трлн.
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В Саудовской Аравии понадеялись на превышение стоимости Saudi Aramco $2 трлн

Известия06 декабря в 11:30

Саудовская Аравия надеется, что стоимость Saudi Aramco скоро достигнет $2 трлн

ТАСС06 декабря в 10:50

Saudi Aramco провела самое крупное в истории IPO

Газета.Ru05 декабря в 18:35

IPO Saudi Aramco поставило мировой рекорд

Коммерсантъ06 декабря в 05:26

Полтора процента акций Saudi Aramco оценены в 25,6 млрд долларов

Российская газета06 декабря в 01:22

Нефтедобывающая компания из Саудовской Аравии определила стоимость своих акций перед их первичным размещением на бирже

Эхо Москвы06 декабря в 00:05

Торговля акциями Saudi Aramco начнется 11 декабря

Вести.Финанс06 декабря в 09:16
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Российская газета 18:11
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Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

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Пушков рассказал, почему Ельцин не присоединил Крым

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Глава Счетной палаты и основатель Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин на своей странице в Facebook прокомментировал публикацию РБК о закрытии большинства программ КГИ и сокращении финансирования его фонда «Диалог», который поддерживал комитет.
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Генсек НАТО: Россия не является врагом альянса

В НАТО не считают, что РФ является врагом или противником Североатлантического альянса.
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Член "Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга" Алексей Шукуров рассказал "Пятому каналу" о реальной стоимости монеты, которую петербуржец продает на портале "Авито" за один миллиард рублей.
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Доктор Мясников назвал опасный для детей популярный продукт

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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Певица Алсу и Ксения Собчак станцевали башкирские танцы

На кадрах — под башкирскую национальную музыку танцуют Заслуженная артистка России Алсу и телеведущая Ксения Собчак.
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Названы самые популярные марки автомобилей в России в ноябре 2019

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Продажи новостроек сократились в 50 регионах.
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Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
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