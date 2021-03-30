РБККак изменилась жизнь россиян за год после начала локдауна. ГлавноеСитуация изменилась с началом лета — в июне россияне заняли у банков 1,16 трлн руб. (плюс 24% к маю).В источникеВидеоФотоИнтересное видеоРБКРБКLife.ruPiter.tvCT newsИзвестияМоя Москва.онлайнЦентральная Служба НовостейДождьРБКВести ВоронежДума ТВТК ЗвездаПятый каналГородовойПодробнее о событииГод назад в России был объявлен локдаун из-за ситуации с коронавирусом: как за это время поменялась жизнь россиян?Наша версия14:00В России прошел год с начала беспрецедентного локдауна из-за коронавируса COVID-19Evo-rus.com08:21Как изменилась жизнь населения России за год пандемииПервый Севастопольский03:13Работа на удаленке и массовая вакцинация: Как изменилась жизнь россиян спустя год после начала локдаунаДни2405:38В России прошел год с начала беспрецедентного локдауна из-за коронавирусаРосбалт02:17Год с начала локдауна, ключ к отношениям с Арменией. Главное за ночьРБК01:52Показать ещёОценить25КомментироватьПоделиться