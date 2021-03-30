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РБК

Как изменилась жизнь россиян за год после начала локдауна. Главное

Ситуация изменилась с началом лета — в июне россияне заняли у банков 1,16 трлн руб. (плюс 24% к маю).В источнике

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Год назад в России был объявлен локдаун из-за ситуации с коронавирусом: как за это время поменялась жизнь россиян?

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