Общество
RT на русскомКак изменился состав экономического блока правительства
21 января Владимир Путин назначил новый состав правительства России. Теперь отвечать за экономический блок кабмина на посту первого вице-премьера будет бывший помощник президента Андрей Белоусов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение
Интерфаксвчера в 16:00
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Политика
Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России
Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Авто
Mitsubishi оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport в России
В компании Mitsubishi рассказали о новинках для России. Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander.
Спорт
Матыцин назначен новым министром спорта России
Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае достигло девяти
Жертвами нового коронавируса в Китае стали девять человек. За сутки от пневмонии нового типа умерло три человека.
Армия и оружие
Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии
Происшествия
Маленького мальчика вызволили из захламленной квартиры на Сахалине
Сахалинские спасатели вынуждены были вскрыть дверь в квартиру, где, как уверяют соседи, на протяжении двух дней беспрестанно рыдал ребенок.
Экономика
Украина размещает десятилетние евробонды в евро
"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, по Положению S / Правилу 144А", — говорится в сообщении министерства.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
Политика
Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране
Авто
Компактный кроссовер Toyota представят 10 февраля
Некоторые специалисты высказали предположение, что новая модель окажется в числе самых продаваемых моделей японского бренда.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Происшествия
В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка
Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»
37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Культура
«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам
Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro Premium резко подешевел
Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.
Общество
Маргарита Симоньян попала в реанимацию
Футбол
Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»
В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Политика
Россия поднялась в рейтинге демократии до уровня Конго
В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Шоу-бизнес
В Великобритании обсудили финансовые потери принца Гарри и Меган Маркл
Четыре дня назад королева Великобритании, 93-летняя Елизавета II заявила, что договорилась с герцогом и герцогиней Сассекскими (эти титулы носят супруги) об условиях, на которых они отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Здоровье
Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса
Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
Армия и оружие
У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.