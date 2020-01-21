Общество

RT на русскомRT на русскомКак изменился состав экономического блока правительства

21 января Владимир Путин назначил новый состав правительства России. Теперь отвечать за экономический блок кабмина на посту первого вице-премьера будет бывший помощник президента Андрей Белоусов.
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Белоусов не позволит превратить экономику в «служанку» бюджета — эксперт

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Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

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Эксперты рассказали об изменениях в финансовом блоке правительства

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Как изменился состав экономического блока правительства

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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:00

Экономический блок правительства РФ на пороге больших перемен

ПРАЙМ07:03
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Политика

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Коммерсантъ 06:23
Футбол

Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Газета.Ru 06:22
Авто

Mitsubishi оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport в России

В компании Mitsubishi рассказали о новинках для России. Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander.
Tvoe-avto.com 07:07
Спорт

Матыцин назначен новым министром спорта России

Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.
RT на русском вчера в 15:52
Общество

Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине

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Здоровье

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло девяти

Жертвами нового коронавируса в Китае стали девять человек. За сутки от пневмонии нового типа умерло три человека.
News.ru вчера в 22:03
Армия и оружие

Американские военные поставили России негласный ультиматум по Сирии

Avia.pro вчера в 19:02
Происшествия

Маленького мальчика вызволили из захламленной квартиры на Сахалине

Сахалинские спасатели вынуждены были вскрыть дверь в квартиру, где, как уверяют соседи, на протяжении двух дней беспрестанно рыдал ребенок.
Вести.Ru 02:14
Экономика

Украина размещает десятилетние евробонды в евро

"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, номинированных в евро, по Положению S / Правилу 144А", — говорится в сообщении министерства.
ПРАЙМ 06:17
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Кандидатом на пост министра источники РБК назвали руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаила Мурашко.
РБК вчера в 08:09
Политика

Чёрные ящики разбившегося под Тегераном самолёта расшифруют в Иране

RT на русском 06:55
Авто

Компактный кроссовер Toyota представят 10 февраля

Некоторые специалисты высказали предположение, что новая модель окажется в числе самых продаваемых моделей японского бренда.
Faktom вчера в 14:39
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa 20 января в 08:51
Происшествия

В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка

Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
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37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
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Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
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«Ведьмак» от Netflix поставил рекорд сервиса по просмотрам

Компания Netflix опубликовала график сервиса Google Trends, показывающий, что сериал «Ведьмак» поставил рекорд среди всех шоу сервиса.
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В московском аквапарке девятилетнего ребенка засосало в сливную трубу

Lenta.ru 05:20
Гаджеты

Смартфон Redmi K20 Pro Premium резко подешевел

Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.
ToDay News Ufa 20 января в 13:59
Общество

Маргарита Симоньян попала в реанимацию

Lenta.ru 07:12
Футбол

Гол Агуэро принёс «Манчестер Сити» победу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

В матче 24-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
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В новой редакции рейтинга Россия поднялась на десять позиций и оказалась на одном уровне с Республикой Конго, от которой годом ранее заметно отставала (тогда Россия занимала 144-е место, а африканское государство — 131-е).
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В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
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В Великобритании обсудили финансовые потери принца Гарри и Меган Маркл

Четыре дня назад королева Великобритании, 93-летняя Елизавета II заявила, что договорилась с герцогом и герцогиней Сассекскими (эти титулы носят супруги) об условиях, на которых они отказываются от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи.
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Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
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В мусорном контейнере в Подмосковье нашли фрагменты тела мужчины

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Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
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Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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