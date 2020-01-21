Общество

RT на русскомRT на русскомКак изменился состав экономического блока правительства

21 января Владимир Путин назначил новый состав правительства России. Теперь отвечать за экономический блок кабмина на посту первого вице-премьера будет бывший помощник президента Андрей Белоусов.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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