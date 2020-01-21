Общество
RT на русскомКак изменился состав экономического блока правительства
21 января Владимир Путин назначил новый состав правительства России. Теперь отвечать за экономический блок кабмина на посту первого вице-премьера будет бывший помощник президента Андрей Белоусов.
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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение
Интерфаксвчера в 16:00
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Политика
Экс-полпред в СКФО Матовников назначен замглавкома Сухопутных войск
Занимавший пост полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутными войсками.
Гаджеты
Sony готовит первый в мире смартфон с экраном 4К и поддержкой 5G
Сообщается, что смартфон впервые в отрасли получит дисплей формата 4K и поддержку мобильных сетей пятого поколения (5G).
Гаджеты
В Сети появилось «живое» фото приставки Xbox Series X
На фото можно увидеть, какие приставка получит интерфейсы на задней панели, а среди них есть два USB Type-A, HDMI, RJ-45 и оптический разъем для подключения акустической системы.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины россиян
Президент России Владимир Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины жителей страны.
Теннис
Роджер Федерер вышел в третий круг Australian Open
Политика
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого об Освенциме, опубликованную в газете Politico, самоубийством.
Культура
Ольга Любимова стала новым министром культуры России
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о защите Москвы от ракетного удара
Здоровье
В КНР предупредили об опасности мутации нового коронавируса
Зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что коронавирус нового типа может мутировать и распространяться не только воздушно-капельным путем.
Кино
Джей Джей Абрамс займется сериалами DC
Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Политика
Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.
Политика
Сенат США установил процедуру проведения импичмента над Трампом
Сенат США принял предложенную ранее спикером Митчем Макконнелом процедуру проведения процесса импичмента над президентом Дональдом Трампом, следует из итогов голосования.
Происшествия
Пожарный погиб при взрыве баллона в подмосковной теплице
Один сотрудник МЧС погиб, двое его коллег получили серьезные травмы во время тушения пожара в теплице близ деревни Петровское под Серпуховом, сообщили в пресс-службе подмосковного управления ведомства.
Футбол
Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев подтвердил аренду Александра Кокорина в "Сочи".
Авто
Mitsubishi оставил дизельный Mitsubishi Pajero Sport в России
В компании Mitsubishi рассказали о новинках для России. Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander.
Культура
Валентина Талызина отмечает свой юбилей
Как отметила Талызина, ее университетами стали Фаина Раневская и Любовь Орлова, а также Юрий Завадский, руководивший труппой театра.
Армия и оружие
В Таганроге отремонтирован очередной противолодочный Ту-142М3
В ОАК отметили, что плановый ремонт дальних противолодочных самолетов семейства Ту-142 авиации ВМФ России проводится на мощностях ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в Таганроге.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Происшествия
Защита Голунова подала жалобу на имя нового генпрокурора России
Журналист "Медузы" Иван Голунов пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание по уголовному делу, рассказал РИА Новости в среду его адвокат Сергей Бадамшин.
Футбол
«Рубин» объявил о трансфере Йевтича
Политика
Мишустин поставил задачи новому кабинету министров
Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник вечером провел первое заседание с новым составом кабинета и обозначил вопросы, которыми правительство займется в первую очередь.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс обнажилась на постельном фото
Отечественная актриса Эвелина Бледанс обнажилась на постельном фото из спальни.
Гаджеты
Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Интернет
В WhatsApp появилась тёмная тема
К выбору пользователя появится тёмная и светлая тема, а также режим экономии заряда.