Общество

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020

Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Белоусов не позволит превратить экономику в «служанку» бюджета — эксперт

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Как изменился состав экономического блока правительства

RT на русском21 января в 18:10

Какой может быть экономическая политика нового правительства?

BFM.ruвчера в 02:47

Эксперты рассказали об изменениях в финансовом блоке правительства

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Фокус экономической политики сейчас смещается с консолидации бюджета к проблеме роста

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Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомости21 января в 13:09
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Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 17:22
Экономика

Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами

Lenta.ru вчера в 19:05
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В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список чиновников, которым будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Рифей-Пермь вчера в 07:05
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета вчера в 11:23
Политика

Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском вчера в 08:36
Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Российская газета вчера в 10:31
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Происшествия

В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок

Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
АСН24 вчера в 19:19
Политика

РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку

После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
URA.Ru вчера в 09:39
Авто

На рендерах показано новое поколение Hyundai Elantra

На просторах Сети опубликованы рендерные изображения нового поколения модели Hyundai Elantra.
Актуальные Новости вчера в 07:48
Происшествия

Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение

Коммерсантъ вчера в 14:34
Политика

Генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.
РИА Новости вчера в 15:50
Экономика

Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
РБК 00:00
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Политика

Парламент Великобритании окончательно одобрил Brexit

Британский парламент в ходе голосования в среду, 22 января, одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Евросоюза.
Московский Комсомолец вчера в 13:47
Общество

Путин разрешил сразу тратить материнский капитал

Live24 вчера в 08:46
Спорт

Олег Матыцин назначен новым министром спорта

Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика Сегодня 21 января в 12:35
Происшествия

Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
BFM.ru 21 января в 09:33
Спорт

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Коммерсантъ вчера в 14:00
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.
РИА Новости 01:15
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Коммерсантъ вчера в 19:18
Шоу-бизнес

В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за «взрослый наряд»

РИА Новости вчера в 22:44
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«Нью-Орлеан» проиграл «Сан-Антонио» в дебютном матче Уильямсона в НБА

Первый номер драфта НБА 2019 года Зион Уильямсон в своём дебютном матче набрал 22 очка. Аналогичный показатель у Брэндона Ингрэма.
RT на русском 01:33
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Экономика

Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»

Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Ведомости вчера в 16:21
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.
РИА Новости 01:01
Общество

В Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса

Власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Уханя (центр провинции Хубэй) выезжать из города из-за вспышки нового типа коронавируса.
Росбалт вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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