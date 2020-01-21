Общество
PolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020
Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Экономика
Почти половина населения России к 2060 году окажется пенсионерами
Общество
В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
Политика
Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство
Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список чиновников, которым будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Экономика
Минфин не планирует менять бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Происшествия
В Благовещенске подростки разгромили ледовый городок
Сегодня утром, 23 января, двое подростков разбили ледовые фигуры на площади Ленина в Благовещенске.
Политика
РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку
После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
Авто
На рендерах показано новое поколение Hyundai Elantra
На просторах Сети опубликованы рендерные изображения нового поколения модели Hyundai Elantra.
Происшествия
Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение
Политика
Генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.
Экономика
Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%
Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Политика
Парламент Великобритании окончательно одобрил Brexit
Британский парламент в ходе голосования в среду, 22 января, одобрил лоббируемый премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект по условиям выхода королевства из состава Евросоюза.
Общество
Путин разрешил сразу тратить материнский капитал
Спорт
Олег Матыцин назначен новым министром спорта
Олег Матыцин назначен новым министром спорта РФ вместо Виталия Мутко. Соответствующий указ 21 января подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей
Обновлено в 18:40 Военное следствие предъявило заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову обвинение в двух эпизодах особо крупного мошенничества на общую сумму почти в 6,7 млрд рублей.
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА
Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Шоу-бизнес
В сети раскритиковали 15-летнюю Милли Бобби Браун за «взрослый наряд»
Баскетбол
«Нью-Орлеан» проиграл «Сан-Антонио» в дебютном матче Уильямсона в НБА
Первый номер драфта НБА 2019 года Зион Уильямсон в своём дебютном матче набрал 22 очка. Аналогичный показатель у Брэндона Ингрэма.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Экономика
Аркадий Волож продаст небольшую часть акций «Яндекса»
Один из основателей «Яндекса», Аркадий Волож, собирается продать небольшую часть своих акций, сообщила компания.
Происшествия
В центре Сиэтла произошла стрельба
В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Сначала в Twitter городской полиции появилась информация о многочисленных жертвах.
Общество
В Китае закроют выезд из города Ухань из-за вспышки коронавируса
Власти Китая 23 января введут временный запрет для жителей Уханя (центр провинции Хубэй) выезжать из города из-за вспышки нового типа коронавируса.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети то, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.