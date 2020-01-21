Экономика

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020

Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Затулин положительно оценил приход Белоусова в правительство РФ

REGNUMвчера в 10:37

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомости21 января в 13:09

Какой может быть экономическая политика нового правительства?

BFM.ruвчера в 02:47

Стало известно, как изменится финансово-экономическая политика правительства

Деловое.ТВвчера в 02:21

Эксперты рассказали об изменениях в финансовом блоке правительства

Вечерний курьер21 января в 21:50

Как изменился состав экономического блока правительства

RT на русском21 января в 18:10

Фокус экономической политики сейчас смещается с консолидации бюджета к проблеме роста

Finam.Ruвчера в 04:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Политика

Путин прибыл в Израиль с однодневным визитом

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Израиль. Визит главы государства в эту страну будет однодневным.
REGNUM 02:20
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Происшествия

В столице Украины произошла драка с участием народного депутата

Сегодня, 22 января, в Печерском районе Киева произошла потасовка между народным депутатом и неизвестным.
Новостной фронт вчера в 09:58
Происшествия

Окончено следствие по делу бывшего замгубернатора Челябинской области

Российская газета 02:44
Происшествия

В Прикамье мать подозревают в убийстве двоих маленьких детей

По факту преступления возбуждено уголовное дело, сообщают СМИ. По данным parmanews.ru, в совершении убийства подозревают мать.
REGNUM 02:52
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Политика

Суд признал незаконным выговор майору космических войск РФ из-за пчелы

Суд признал незаконным выговор начальнику отдела материального обеспечения войсковой части №14272 (Тамбовская область) майору Игорю Ряскову.
БИЗНЕС Online 02:47
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о минировании

"С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования", сообщает ЦОС ФСБ.
РИА Новости 02:07
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
РИА Новости 02:52
Шоу-бизнес

Наталья Фриске опубликовала снимки из квартиры покойной сестры

Наталья Фриске, сестра Жанны, показала поклонникам в Инстаграм как выглядят комнаты - гостиная и спальня в квартире, которую в свое время приобрела ее сестра.
Суть событий 01:31
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Происшествия

У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус

22 января двух пассажиров, прилетевших в Санкт-Петербург из Китая, госпитализировали в аэропорту Пулково.
РБК вчера в 12:07
Единоборства

Отец Нурмагомедова считает «муляжом» бой Макгрегора

УтроNews 01:22
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже акций ЦСКА

По словам функционера, ВЭБ намерен конвертировать в акции весь долг столичного футбольного клуба.
Vprognoze.ru 01:52
Кино

Джей Джей Абрамс спродюсирует проекты по «Темной лиге справедливости»

Продюсерская компания Джея Джея Абрамса Bad Robot спродюсирует кинопроекты по серии комиксов DC «Темная лига справедливости».
Культуромания вчера в 06:20
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Культура

Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла свои записи в «ЖЖ»

Югополис 01:48
Спорт

WADA приостановило деятельность московской антидопинговой лаборатории

Напомним, 9 декабря WADA отстранило Россию от крупных международных соревнований на четыре года после скандала с подменой проб в московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском вчера в 15:38
Футбол

Фердинанд: дети по всей Англии теперь не будут носить футболки «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд выразил разочарование игрой "красных дьяволов" в домашнем матче 24-го тура английской Премьер-лиги с "Бёрнли", завершившемся победой гостей со счётом 2:0.
Чемпионат 01:45
Футбол

Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
РБК 00:01
Общество

Вильфанд объяснил, почему «нормальная погода» становится редкостью

"Нормальной погода все меньше, а экстремальной становится все больше и больше", — заявил Вильфанд.
РИА Новости 01:27
Общество

«Северный поток-2» получил помощь от Запада вопреки санкциям

Lenta.ru 01:53
Хоккей

Сборная России по хоккею победила США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею уверенно обыграла команду США в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр (игроки не старше 16 лет).
Профиль вчера в 12:43
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК 21 января в 13:45
Политика

Гончарук заявил, что правительство Украины не будет уходить в отставку

Гончарук подчеркнул, что кабмин будет работать с действующим президентом и Верховной радой и что в президентской команде "все прекрасно", внутри нее "беспрецедентная координация".
ТАСС 02:37
Общество

Синоптики пообещали «розовый» февраль в России

Зарубежные метеорологи заявили, что в Европейской части России может наступить "розовый" февраль.
Газета.Ru вчера в 21:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное