Общество

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020

Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

Интерфакс21 января в 16:00

Какой может быть экономическая политика нового правительства?

BFM.ruвчера в 02:47

Как изменился состав экономического блока правительства

RT на русском21 января в 18:10

Затулин положительно оценил приход Белоусова в правительство РФ

REGNUMвчера в 10:37

Новое правительство дало зыбкие надежды экономике

Инвест-Форсайт21 января в 13:24

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомости21 января в 13:09

Мишустин усиливает экономический блок

News.ru21 января в 13:06
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Александра Емельяненко арестовали за пьяный дебош в Анапе

RT на русском 21 января в 14:38
Здоровье

Что случилось за день. Главные новости РБК

Решение принято на совещании в Минкомсвязи, на котором присутствовали крупнейшие операторы связи, сообщили РБК в министерстве.
РБК 21 января в 12:49
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета вчера в 11:23
Экономика

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия.
РБК вчера в 10:20
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС вчера в 10:42
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 21 января в 13:16
Общество

Новым министром культуры может стать Ольга Любимова

Министр культуры Владимир Мединский покинет свой пост, и не войдет в новый состав правительства Михаила Мишустина.
Культуромания 21 января в 08:27
Происшествия

В центре Сиэтла произошла стрельба

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба с жертвами, виновных найти не удалось.
РИА Новости вчера в 21:40
Экономика

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Российская газета вчера в 20:15
Политика

Израиль и РФ подписали исторический договор об усыновлении

Переговоры о заключении соглашения РФ с Израилем по усыновлению российских детей велись с 2016 года.
BFM.ru вчера в 23:19
Футбол

«Ювентус» выбил «Рому» из Кубка Италии, Буффон забил в свои ворота

В матче 1/4 финала Кубка Италии «Ювентус» принимал «Рому».
Чемпионат вчера в 16:44
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета 21 января в 18:10
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Происшествия

Потеряна связь с самолетом, тушившим пожары в Австралии

Сельская пожарная служба Нового Южного Уэльса расследует сообщения об инциденте с участием самолета, тушившим пожары на юго-востоке страны.
Интерфакс вчера в 23:28
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ляйсан Утяшева поразила внешним видом

Ляйсан Утяшева заставила всерьез поволноваться своих поклонников после того, как достоянием общественности стал странный снимок звезды.
Комсомольская правда вчера в 16:45
Наука

Магнитное поле Земли оказалось примерно на миллиард лет старше

ToDay News Ufa 21 января в 06:36
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Виннипег», Гавриков и Куликов – без очков

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов получил 20 минут и 43 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». В другом матче «Миннесота Уайлд» на своей площадке обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:2.
Чемпионат вчера в 22:49
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Политика

РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку

После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
URA.Ru вчера в 09:39
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Россия оказалась на 137 месте из 180 в рейтинге (есть у РБК) наименее коррумпированных государств, который ежегодно составляет международная организация Transparency International.
РБК 00:01
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru 21 января в 22:05
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Скончался сын Раисы Рязановой — актёр Данила Перов

Ушёл из жизни сын актрисы Раисы Рязановой, артист театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Life.ru вчера в 10:22
Политика

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2»

«Газпром» собирает флот на достройку «Северного потока -2». По данным MarineTraffic, вдоль ветки газопровода видно оживление.
ИА REX вчера в 08:30
Политика

Виталий Мутко не войдет в новое правительство

Владимир Путин поблагодарил Медведева за работу и поручил уходящему правительству исполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.
РБК 21 января в 06:16
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