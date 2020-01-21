Общество
PolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020
Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Политика
В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров
Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
Политика
Трамп ограничит въезд в США для белорусов
Президент США Дональд Трамп намерен ограничить въезд в страну для граждан семи государств, включая Белоруссию и Киргизию.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку
После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
Экономика
Минфин не планирует менять бюджетное правило
Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Политика
Путин пообещал не оставить Мединского без работы
Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы.
Политика
Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края
Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Культура
Путин поздравил с юбилеем Валентину Талызину
С 85-летием народную артистку России поздравил президент России Владимир Путин.
Авто
На рендерах показано новое поколение Hyundai Elantra
На просторах Сети опубликованы рендерные изображения нового поколения модели Hyundai Elantra.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Здоровье
В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек
Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Происшествия
Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России
Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
Технологии
В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны
Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
Гаджеты
AMD выпустила видеокарту среднего уровня Radeon RX 5600 XT
Общество
Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань
Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
Здоровье
Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри
Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Общество
Замначальника отделения «Хрустальный» Аксенов получил за шоу Навки 8 млн рублей из бюджета. По документам он значится артистом
Росконцерт выступал заказчиком шоу. Проект имел государственное финансирование, на него выделялась субсидия из федерального бюджета.
Происшествия
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик
В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Энергетика
У «сланцевой революции» кончается дешевый газ
За последние дни произошли два заметных события на американском рынке газа: цены на основном биржевом хабе страны упали ниже психологической отметки в два доллара за миллион БТЕ (британских термических единиц, это примерно 70 долларов за тысячу кубометров), а крупнейший в стране газодобытчик, компания EQT, объявила о миллиардных списаниях.
Гаджеты
Bloomberg: Apple представит бюджетный iPhone в марте
Отмечается, что Face ID на бюджетном iPhone не будет. Последний бюджетный смартфон от Apple, iPhone SE, был выпущен еще в 2016 году.
Политика
Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции
Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
Здоровье
Владимир Шкарин рассказал волгоградцам, как уберечься от коронавируса
От коронавируса уже скончались шесть человек. Владимир Шкарин в своем профиле в соцсети перечислил основные симптомы болезни.
Политика
Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.