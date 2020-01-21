Общество

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020

Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Затулин положительно оценил приход Белоусова в правительство РФ

REGNUMвчера в 10:37

Экономический блок правительства РФ на пороге больших перемен

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Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

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Как изменился состав экономического блока правительства

RT на русском21 января в 18:10

Фокус экономической политики сейчас смещается с консолидации бюджета к проблеме роста

Finam.Ruвчера в 04:00
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Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 00:28
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице

Интерфакс 00:44
Политика

Трамп ограничит въезд в США для белорусов

Президент США Дональд Трамп намерен ограничить въезд в страну для граждан семи государств, включая Белоруссию и Киргизию.
Ruposters.ru вчера в 04:00
Армия и оружие

США объяснили присутствие своих военных сил в Сирии

Discover24 01:38
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Политика

РБК: Руководители главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку

После назначения нового Генерального прокуратура Игоря Краснова руководители трех главных управлений Генпрокуратуры подали в отставку.
URA.Ru вчера в 09:39
Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Российская газета вчера в 10:31
Политика

В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа

Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Интерфакс 21 января в 13:16
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Политика

Путин пообещал не оставить Мединского без работы

Бывший министр культуры России Владимир Мединский не останется без работы.
Lenta.ru вчера в 12:03
Политика

Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края

Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
РИА Новости 01:07
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Культура

Путин поздравил с юбилеем Валентину Талызину

С 85-летием народную артистку России поздравил президент России Владимир Путин.
Культуромания вчера в 02:11
Авто

На рендерах показано новое поколение Hyundai Elantra

На просторах Сети опубликованы рендерные изображения нового поколения модели Hyundai Elantra.
Актуальные Новости вчера в 07:48
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета вчера в 11:23
Здоровье

В Китае число заболевших новым коронавирусом превысило 570 человек

Число заболевших новым типом коронавируса в различных провинциях Китая составляет 571 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 20:05
Футбол

Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
RT на русском вчера в 13:49
Происшествия

Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России

Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
РБК вчера в 12:32
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Гаджеты

AMD выпустила видеокарту среднего уровня Radeon RX 5600 XT

3DNews 21 января в 09:00
Общество

Власти Китая закрыли ставший родиной нового коронавируса город Ухань

Власти Китая закрыли для выезда город Ухань, где впервые был обнаружен новый коронавирус 2019-nCoV, сообщает South China Morning Post.
РБК вчера в 15:11
Здоровье

Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри

Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Регион online 20 января в 16:00
Общество

Замначальника отделения «Хрустальный» Аксенов получил за шоу Навки 8 млн рублей из бюджета. По документам он значится артистом

Росконцерт выступал заказчиком шоу. Проект имел государственное финансирование, на него выделялась субсидия из федерального бюджета.
Sports.ru 00:20
Происшествия

В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик

В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:26
Энергетика

У «сланцевой революции» кончается дешевый газ

За последние дни произошли два заметных события на американском рынке газа: цены на основном биржевом хабе страны упали ниже психологической отметки в два доллара за миллион БТЕ (британских термических единиц, это примерно 70 долларов за тысячу кубометров), а крупнейший в стране газодобытчик, компания EQT, объявила о миллиардных списаниях.
РИА Новости 00:00
Гаджеты

Bloomberg: Apple представит бюджетный iPhone в марте

Отмечается, что Face ID на бюджетном iPhone не будет. Последний бюджетный смартфон от Apple, iPhone SE, был выпущен еще в 2016 году.
Компания вчера в 06:45
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
РБК 00:01
Здоровье

Владимир Шкарин рассказал волгоградцам, как уберечься от коронавируса

От коронавируса уже скончались шесть человек. Владимир Шкарин в своем профиле в соцсети перечислил основные симптомы болезни.
Волгоградская правда вчера в 07:21
Политика

Зеленский обвинил Россию в аннексии в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он обвинил Россию в аннексии территорий.
News.ru вчера в 11:39
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации - министр финансов Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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