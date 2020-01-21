Экономика
PolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020
Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Армия и оружие
Бандеровцы вновь рвутся к Луганску и Донецку
В Донецке уже все смеются над призывами своего руководства к ОБСЕ добиться выполнения договоренностей о прекращении огня: ни Киев, ни Запад не собираются оставлять Донбасс в покое.
Общество
Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Общество
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о «минировании»
Вычислен сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о "минировании" российских судов, школ, больниц, он находится в Нидерландах, сообщает ЦОС ФСБ в четверг.
Экономика
Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%
Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала клип на новую песню «В огне»
22 января на YouTube-канале Ольги Бузовой был опубликован её новый клип "В огне". За прошедшее время его просмотрели более 850 тысяч раз.
Фигурное катание
Мировой рекорд установили фигуристы Бойкова и Козловский на ЧЕ в Граце
С мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Авто
General Motors показала беспилотный шаттл Origin
Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Экономика
Вырос экспорт грузинского вина в Россию
Кроме вина, в прошлом году Грузия активно занималась экспортом бренди, причем рост составил 58%, достигнув отметки в 31,6 миллиона бутылок, в то время как уровень дохода увеличился на 67%.
Происшествия
Медики исключили коронавирус у госпитализированных в Петербурге мужчин
В пресс-службе министерства здравоохранения России ранее сообщили, что ни у одного из двух госпитализированных из аэропорта Санкт-Петербурга пассажиров с подозрением на коронавирус такой диагноз пока не подтвердился.
Здоровье
Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Здоровье
Диетолог предупредил, что ожирение может быть заразным
Ожирение – не вирус и не может передаваться от человека к человеку, но бывают исключения; возможны случаи "социального заражения" ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Политика
Киев намерен передать железную дорогу в управление Deutsche Bahn
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев собирается передать железные дороги немецкому оператору Deutsche Bahn на десять лет.
Политика
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
Футбол
Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина клубом «Сочи»
Общество
Многодетным отцам в России могут разрешить досрочный выход на пенсию
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании
По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Экономика
Фонды дольщиков достроят проблемные дома в Ленобласти и Краснодаре
Общество
Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам
В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.
Происшествия
СК РФ выступает за заочный арест сахалинского бизнесмена Кана
«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого (Олега Кана — ред) заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении официального представителя, размещенном на официальном сайте СК РФ.
Хоккей
Сборная России по хоккею победила США в финале юношеской Олимпиады
Сборная России по хоккею уверенно обыграла команду США в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр (игроки не старше 16 лет).
Здоровье
Лидер Башкирии наградил врачей, спасших раненую беременную женщину
У будущей матери было глубокое проникающее ранение в живот, две жизни висели на волоске, но врачи спасли обе.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Хоккей
Глава ИИХФ Фазель станет президентом КХЛ с нового сезона
Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея и управляющий директор МХЛ Алексей Морозов станет президентом КХЛ до конца этого сезона, сообщает «БИЗНЕС Online».