Экономика

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020

Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Затулин положительно оценил приход Белоусова в правительство РФ

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Как изменился состав экономического блока правительства

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Какой может быть экономическая политика нового правительства?

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Стало известно, как изменится финансово-экономическая политика правительства

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Фокус экономической политики сейчас смещается с консолидации бюджета к проблеме роста

Finam.Ruвчера в 04:00

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомости21 января в 13:09
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Армия и оружие

Бандеровцы вновь рвутся к Луганску и Донецку

В Донецке уже все смеются над призывами своего руководства к ОБСЕ добиться выполнения договоренностей о прекращении огня: ни Киев, ни Запад не собираются оставлять Донбасс в покое.
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Общество

Александр Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
ТАСС 02:27
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
РИА Новости 01:29
Общество

ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о «минировании»

Вычислен сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о "минировании" российских судов, школ, больниц, он находится в Нидерландах, сообщает ЦОС ФСБ в четверг.
РИА Новости 02:07
Экономика

Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83%

Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова опубликовала клип на новую песню «В огне»

22 января на YouTube-канале Ольги Бузовой был опубликован её новый клип "В огне". За прошедшее время его просмотрели более 850 тысяч раз.
Discover24 02:28
Фигурное катание

Мировой рекорд установили фигуристы Бойкова и Козловский на ЧЕ в Граце

С мировым рекордом выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
REGNUM вчера в 17:08
Авто

General Motors показала беспилотный шаттл Origin

Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
Motor вчера в 06:00
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Футбол

Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
Экономика

Вырос экспорт грузинского вина в Россию

Кроме вина, в прошлом году Грузия активно занималась экспортом бренди, причем рост составил 58%, достигнув отметки в 31,6 миллиона бутылок, в то время как уровень дохода увеличился на 67%.
Интересная Россия 01:50
Происшествия

Медики исключили коронавирус у госпитализированных в Петербурге мужчин

В пресс-службе министерства здравоохранения России ранее сообщили, что ни у одного из двух госпитализированных из аэропорта Санкт-Петербурга пассажиров с подозрением на коронавирус такой диагноз пока не подтвердился.
Москва 24 02:29
Здоровье

Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Здоровье

Диетолог предупредил, что ожирение может быть заразным

Ожирение – не вирус и не может передаваться от человека к человеку, но бывают исключения; возможны случаи "социального заражения" ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
РИА Новости вчера в 19:09
Политика

Киев намерен передать железную дорогу в управление Deutsche Bahn

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев собирается передать железные дороги немецкому оператору Deutsche Bahn на десять лет.
Известия 02:37
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
РИА Новости 02:52
Футбол

Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина клубом «Сочи»

Мойка78 вчера в 08:14
Общество

Многодетным отцам в России могут разрешить досрочный выход на пенсию

RT на русском вчера в 14:06
Политика

Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Великобритании

По словам Зеленского, вступление в ЕС станет гарантией независимости Украины, благосостояния ее граждан и ускоренного роста экономики страны.
РБК вчера в 14:25
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости 21 января в 06:07
Экономика

Фонды дольщиков достроят проблемные дома в Ленобласти и Краснодаре

РИА Новости вчера в 07:34
Общество

Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам

В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.
Вокруг ТВ вчера в 09:26
Происшествия

СК РФ выступает за заочный арест сахалинского бизнесмена Кана

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого (Олега Кана — ред) заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении официального представителя, размещенном на официальном сайте СК РФ.
REGNUM 01:01
Хоккей

Сборная России по хоккею победила США в финале юношеской Олимпиады

Сборная России по хоккею уверенно обыграла команду США в финале III Зимних юношеских Олимпийских игр (игроки не старше 16 лет).
Профиль вчера в 12:43
Здоровье

Лидер Башкирии наградил врачей, спасших раненую беременную женщину

У будущей матери было глубокое проникающее ранение в живот, две жизни висели на волоске, но врачи спасли обе.
Огни Агидели 03:01
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Хоккей

Глава ИИХФ Фазель станет президентом КХЛ с нового сезона

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея и управляющий директор МХЛ Алексей Морозов станет президентом КХЛ до конца этого сезона, сообщает «БИЗНЕС Online».
Спорт день за днем вчера в 09:07
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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