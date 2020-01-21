Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.

Армия и оружие Бандеровцы вновь рвутся к Луганску и Донецку В Донецке уже все смеются над призывами своего руководства к ОБСЕ добиться выполнения договоренностей о прекращении огня: ни Киев, ни Запад не собираются оставлять Донбасс в покое.

Общество Александр Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.

Политика Топилин назначен главой Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).

Технологии ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.

Происшествия В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.

Экономика Пшено в прошлом году подорожало в магазинах на 83% Средние цены на пшено в российских магазинах выросли в 2019 году на 83% по сравнению с предыдущим годом, подсчитал РБК на основе ежемесячных данных Росстата.

Экономика Вырос экспорт грузинского вина в Россию Кроме вина, в прошлом году Грузия активно занималась экспортом бренди, причем рост составил 58%, достигнув отметки в 31,6 миллиона бутылок, в то время как уровень дохода увеличился на 67%.

Происшествия Медики исключили коронавирус у госпитализированных в Петербурге мужчин В пресс-службе министерства здравоохранения России ранее сообщили, что ни у одного из двух госпитализированных из аэропорта Санкт-Петербурга пассажиров с подозрением на коронавирус такой диагноз пока не подтвердился.

Политика Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций «Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.

Здоровье Диетолог предупредил, что ожирение может быть заразным Ожирение – не вирус и не может передаваться от человека к человеку, но бывают исключения; возможны случаи "социального заражения" ожирением, рассказал в интервью радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Политика Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.

Общество Меган Маркл и принц Гарри пригрозили судом канадским журналистам В СМИ уже появлялись официальные комментарии монарших особ, а также слова инсайдеров о том, что сейчас происходит в британской королевской семье, однако куда больший интерес у представителей различных изданий вызывает личная жизнь самих Гарри и Меган.

Происшествия СК РФ выступает за заочный арест сахалинского бизнесмена Кана «Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого (Олега Кана — ред) заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении официального представителя, размещенном на официальном сайте СК РФ.