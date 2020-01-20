Политика

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020

Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Какой может быть экономическая политика нового правительства?

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