Политика

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020

Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов. Первым вице-премьером, курирующим его, стал бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, сменивший на этой должности Антона Силуанова. Последний при этом остался министром финансов.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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