Политика
PolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020
Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов. Первым вице-премьером, курирующим его, стал бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, сменивший на этой должности Антона Силуанова. Последний при этом остался министром финансов.
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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение
Интерфаксвчера в 16:00
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Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone
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