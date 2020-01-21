Политика

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020

Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Какой может быть экономическая политика нового правительства?

BFM.ru02:47

Эксперты рассказали об изменениях в финансовом блоке правительства

Вечерний курьервчера в 21:50

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомостивчера в 13:09

Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:00

Новое правительство дало зыбкие надежды экономике

Инвест-Форсайтвчера в 13:24

Как изменился состав экономического блока правительства

RT на русскомвчера в 18:10

Мишустин усиливает экономический блок

News.ruвчера в 13:06
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Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

В России объявлен новый состав правительства

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
REGNUM 00:49
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Происшествия

Один пожарный погиб и трое пострадали при тушении пожара в Подмосковье

"При выполнении служебных обязанностей в результате хлопка газовоздушной смеси погиб один пожарный, еще трое обратились за медицинской помощью", - сказали в ведомстве.
ТАСС 04:54
Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 09:59
Политика

Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле

Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти холокоста в Израиле.
BFM.ru 09:05
Футбол

Шомуродов, Норманн и Глебов продлили контракты с «Ростовом»

РИА Новости 09:10
Общество

Программу Малахова сняли с эфира

URA.Ru 07:26
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Гаджеты

Bloomberg: Apple планирует выпустить новый бюджетный iPhone

Компания Apple намерена начать сборку бюджетного iPhone в феврале, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:58
Политика

Путин призвал не экспериментировать с формой правления в России

Президент России Владимир Путин заявил, что теоретически в России возможен переход к парламентской республике, но он считает это нецелесообразным.
Коммерсантъ 06:23
Армия и оружие

Лукашенко сменил министра обороны и госсекретаря Совбеза Белоруссии

Решения принял президент страны Александр Лукашенко.
Комсомольская правда 20 января в 08:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл получила работу в компании Disney

Вчера в Сети появилась информация о том, что компания Disney предложила Меган озвучить персонажа в новом проекте.
Paparazzi.ru 06:23
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.
BFM.ru 07:49
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр 20 января в 05:44
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Общество

«Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе»

«В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Дружба» «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года €4336,2 тысячи компенсации», — говорится в сообщении компании в Facebook.
RT на русском 10:08
Происшествия

В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель»

В СК России заявили о задержании сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева в связи со случившимся в мини-отеле «Карамель» прорывом трубы, в результате которого погибли пять человек.
RT на русском 10:04
Шоу-бизнес

Отец третьего ребенка Анны Седоковой женился на участнице шоу «Голос»

37-летняя певица Анна Седокова воспитывает троих детей. Младшего – Гектора – она родила от бизнесмена Артема Комарова.
Блокнот.ру 03:15
Авто

Bugatti готовит вторую «повседневную» модель

Вторая модель Bugatti уже давно находится на обсуждении и, вероятно, будет представлена в виде внедорожника или четырехдверного GT.
SpeedMe 04:23
Энергетика

Экспорт нефти из Казахстана в Китай остановлен из-за загрязнения

Экспорт казахстанской нефти в Китай приостановлен с 16 января из-за обнаружения в ней превышения хлорорганических соединений.
BFM.ru 09:20
Энергетика

Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире

Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе.
Lenta.ru 10:08
Политика

Politico: США могут ограничить въезд гражданам Беларуси и Киргизии

Американская администрация изучает вопрос внесения еще семи стран в список государств, гражданам которых может быть ограничен въезд в Соединенные Штаты.
Российская газета вчера в 19:58
Авто

Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.
Автоновости дня 07:40
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия вчера в 07:11
Армия и оружие

ПНС Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле аэропорта в Триполи

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сарраджа обвинило Ливийскую национальную армию в обстреле аэропорта Митига в Триполи, пишет Afrigate News, По словам официального представителя ПНС полковника Мухаммеда Кануно, отряды ЛНА под командованием Халифы Хафтара выпустили по аэропорту шесть ракет.
Аргументы и Факты 09:07
Происшествия

Абызов пожаловался на развившийся у него в СИЗО острый невроз

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил, что у него развился острый невроз в СИЗО.
RT на русском 08:02
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Общество

Мишустин поручил внести поправки в закон о бюджете

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете и в закон о бюджете Пенсионного фонда на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 01:42
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