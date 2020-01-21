Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Политика Киев запросил встречу Зеленского и Путина в Израиле Из Киева в Москву поступил запрос на встречу Путина и Зеленского на форуме памяти холокоста в Израиле.

Шоу-бизнес Меган Маркл получила работу в компании Disney Вчера в Сети появилась информация о том, что компания Disney предложила Меган озвучить персонажа в новом проекте.

Общество Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована Главный редактор RT Маргарита Симоньян попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время рабочего совещания.

Шоу-бизнес Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.

Происшествия Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.

Общество «Укртранснафта» получила компенсацию после ЧП на «Дружбе» «В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Дружба» «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила обществу за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года €4336,2 тысячи компенсации», — говорится в сообщении компании в Facebook.

Происшествия В Перми задержали инспектора МЧС из-за ЧП в отеле «Карамель» В СК России заявили о задержании сотрудника надзорного подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева в связи со случившимся в мини-отеле «Карамель» прорывом трубы, в результате которого погибли пять человек.

Авто Bugatti готовит вторую «повседневную» модель Вторая модель Bugatti уже давно находится на обсуждении и, вероятно, будет представлена в виде внедорожника или четырехдверного GT.

Энергетика Российские нефтегазовые компании сочли самыми доходными в мире Российским нефтяным и газовым компаниям по итогам 2020 года предсказали самую высокую в мире доходность в своем секторе.

Авто Стали известны цены на все комплектации кроссовера Kia Seltos Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи в России начнутся в ближайшее время, предложат в пяти комплектациях по цене от 1 119 900 до 1 839 900 рублей.

Политика МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.

Армия и оружие ПНС Ливии обвинило силы Хафтара в обстреле аэропорта в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) Ливии под руководством Фаиза Сарраджа обвинило Ливийскую национальную армию в обстреле аэропорта Митига в Триполи, пишет Afrigate News, По словам официального представителя ПНС полковника Мухаммеда Кануно, отряды ЛНА под командованием Халифы Хафтара выпустили по аэропорту шесть ракет.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.