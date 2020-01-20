Политика

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020

Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов. Первым вице-премьером, курирующим его, стал бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов, сменивший на этой должности Антона Силуанова. Последний при этом остался министром финансов.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Белоусов не позволит превратить экономику в «служанку» бюджета — эксперт

REGNUM07:13

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомостивчера в 13:09

Эксперты рассказали об изменениях в финансовом блоке правительства

Вечерний курьервчера в 21:50

Как изменился состав экономического блока правительства

RT на русскомвчера в 18:10

Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:00

Какой может быть экономическая политика нового правительства?

BFM.ru02:47

Орешкин может стать помощником президента по экономике

Саминвестор20 января в 01:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 08:53, Ашберн
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Космос

Создан генератор кислорода из лунной пыли

Специалисты Европейского центра космических исследований и технологий ESA разработали прототип кислородной фабрики, которая выделяет кислород из лунной пыли.
Хайтек+ 20 января в 08:26
Шоу-бизнес

Представители Заворотнюк отреагировали на слухи о ее исчезновении

Сиделка из подмосковного реабилитационного центра, расположенного на Рублевке рассказала представителям СМИ о «пропаже» борющейся с раком головного мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 10:09
Происшествия

Буйную пассажирку связали скотчем на рейсе Уфа – Дубай

На замечания стюардесс женщина не реагировала, а лишь больше распалялась, после чего бортпроводники при помощи пассажиров связали ей руки скотчем.
Интерфакс 07:07
Политика

Путин встретится с матерью осужденной за наркотики израильтянки

Rambler News Service 08:31
Происшествия

Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали

Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Происшествия

Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
РБК 07:49
Политика

Кадыров прокомментировал назначение Чайки полпредом президента в СКФО

ФедералПресс 07:24
Политика

Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине

Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Парламентская газета вчера в 04:48
Политика

Путин оценил возможность перехода России к парламентской республике

Переход России к парламентской республике теоретически возможен, но не целесообразен, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области.
RT на русском 05:59
Авто

Mercedes-Benz показал почти готовый E-Class

В продажу обновленные Mercedes-Benz E-Class поступят с лета в Европе. До России доберутся несколько позже.
Российская газета 06:30
Политика

Путину понравилась идея о строительстве Великой русской стены

Аргумент в пользу строительства стены Аргументом Бессуднова стало то, что такой архитектурный памятник сможет привлечь внимание туристов к четырем российским регионам: Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областям.
Pravda.Ru 08:14
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
RuNews24.ru 04:30
Армия и оружие

В Минобороны объяснили, как устроена защита Москвы от ракет

Боевой цикл системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы продолжается до нескольких десятков минут, а сам противоракетный бой занимает меньше минуты, рассказал в интервью газете "Красная звезда" командир соединения ПРО генерал-майор Сергей Грабчук по случаю 58-летия со дня образования этого воинского формирования.
Газета.Ru 01:52
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Футбол

Медведев подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Петербургский "Зенит" договорился с клубом "Сочи" об аренде футболиста Александра Кокорина, сообщил РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
РИА Новости 06:16
Армия и оружие

В Иране убит командир народного ополчения «Басидж»

Сегодня в провинции Хузестан на юго-востоке Ирана был убит командир иранского народного ополчения "Басидж".
ANNA-News 07:27
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Суд арестовал бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за мелкое хулиганство.
РБК вчера в 13:45
Футбол

Российские клубы в 2019 году потратили на трансферы 285,6 млн долларов

Отмечается, что 5 миллиардов из суммы европейских трансферов пришлись на клубы пяти стран: Англии (1518,7 млн долларов), Испании (1286,6), Италии (873), Германии (686,2) и Франции (684,2). Россия (285,6) заняла шестое место в данном списке, при этом из российских клубов в 2019 году было совершено международных трансферов на 100,4 миллиона, что на 16,6% больше, чем годом ранее.
РИА Новости 08:31
Политика

Мишустин утвердил новую структуру аппарата правительства России

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил структуру аппарата правительства и провел первые кадровые назначения.
Газета.Ru 06:15
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Российская газета вчера в 18:10
Кино

Россиян оставят без голливудских фильмов на майские праздники

«Ведомости» сообщили, что на майских праздниках в 2020 году в кинотеатрах практически не будут показывать иностранного кино.
Культуромания 07:24
Финансы

Курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января

Доллар США и евро перешли к повышению на Московской бирже в среду днем после утреннего укрепления, курс доллара поднялся выше 62 рублей впервые с 6 января вслед за ростом котировок американской валюты на глобальном рынке.
Интерфакс 04:39
Происшествия

Иван Голунов потребовал официальных извинений от государства

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов потребовал, чтобы Генпрокуратура РФ признала незаконным бездействие в связи с делом о его задержании и принесла ему официальные извинения от имени государства.
BFM.ru 07:19
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Происшествия

В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе

Как писали местные СМИ, 25-летняя мать малолетних тройняшек пропала 12 дней назад.
РИА Новости 07:27
Экономика

Владелец «Пятерочек» наторговал на 1,73 трлн рублей за год

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group раскрыл результаты продаж за IV квартал и весь 2019 г. Выручка владельца "Пятерочек", "Перекрестков" и "Каруселей" выросла за октябрь – декабрь 2019 г. на 11% до 467 млрд руб. Годовая чистая розничная выручка увеличилась на 13,3% до 1,73 трлн руб. X5 – первый крупный ритейлер, раскрывший результаты прошлого года.
Ведомости 02:18
Происшествия

В московском аквапарке девятилетнего ребенка засосало в сливную трубу

Lenta.ru 05:20
Политика

Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
ФАН вчера в 13:55
Политика

МИД Польши выразил надежду на диалог российских и польских историков

Министерство иностранных дел Польши выразило надежду, что новые публикации документов о Второй мировой войне российской стороной положат начало возобновлению исторического диалога между двумя странами.
Известия вчера в 07:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное