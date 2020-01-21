Экономика
ВедомостиКак изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля
Во вторник, 21 января, стал известен состав правительства премьер-министра Михаила Мишустина. Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке. Курировать его в ранге первого вице-премьера будет бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение
Интерфаксвчера в 16:00
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
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В России могут убрать понятие «МРОТ» из Гражданского кодекса
Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
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Как ожидается, у дилеров обновленные седан и универсал Mercedes-Benz E-Class должны появиться ближайшим летом.
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Самая дорогая комплектация 1.6T Premium AMT AWD оценена в 1 839 900 рублей.
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета
В результате погибли четыре человека, сообщается в аккаунте в Twitter местной пожарной службы. После инцидента аэропорт закрыли.
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Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в сарае
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала условия, в которых в настоящее время проходит континентальное первенство по фигурному катанию.
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Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
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Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Происшествия
Голунов потребовал от государства извинений за уголовное преследование
По закону, извинения приносятся в течение месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования и в письменной форме.
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В Перми задержан сотрудник МЧС по делу гибели людей в отеле «Карамель»
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Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
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Внешний долг России в 2019 году увеличился почти на 6%
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Кино
Фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более 1 миллиона долларов
Сумма, которую собрал в мировых кинотеатрах российский фильм «Холоп», превысила миллион долларов.
Культура
О том, кто мог стать министром культуры
Новый министр культуры Ольга «не переношу классическую музыку, балет, театр, музеи» Любимова, как сообщают осведомлённые источники, в нелегкой борьбе за министерское кресло победила Екатерину Проничеву.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Здоровье
Эти 6 признаков дефицита цинка проявляются в ухудшении внешности
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Парламент Великобритании одобрил Brexit
Парламент Великобритании одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает AFP в Twitter.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.