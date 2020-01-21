Экономика

ВедомостиВедомостиКак изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Во вторник, 21 января, стал известен состав правительства премьер-министра Михаила Мишустина. Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке. Курировать его в ранге первого вице-премьера будет бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
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Какой может быть экономическая политика нового правительства?

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