Общество

PolitOnLine.RuPolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020

Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Мишустин усиливает экономический блок

News.ru21 января в 13:06

Мечта Мишустина-Белоусова вместо доктрины Силуанова

Росбалтвчера в 06:46

Как изменился состав экономического блока правительства

RT на русском21 января в 18:10

Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

Интерфакс21 января в 16:00

Новое правительство дало зыбкие надежды экономике

Инвест-Форсайт21 января в 13:24

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомости21 января в 13:09

Затулин положительно оценил приход Белоусова в правительство РФ

REGNUMвчера в 10:37
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Политика

Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit

Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
РБК вчера в 19:17
Политика

Кремль оценил результаты встречи по Ливии в Берлине

В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 20 января в 06:19
Общество

Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Мойка78 вчера в 22:31
Происшествия

Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев

Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
ТАСС вчера в 10:42
Общество

Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

Свободная Пресса вчера в 09:52
Общество

Орешкин поспорил с Браудером о будущем России

Бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе вступил в полемику с основателем британского фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером (находится в международном розыске по запросам российских властей) о будущем России.
РБК вчера в 12:19
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570

Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
RT на русском вчера в 20:16
Общество

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
РИА Новости вчера в 12:46
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН вчера в 07:44
Политика

Сенат одобрил процедуру суда над Трампом в рамках импичмента

Сенат США одобрил правила проведения суда над президентом США Дональдом Трампом, предложенные лидером республиканского большинства в этой палате Митчем Макконнеллом, сообщает Reuters.
Ведомости вчера в 02:54
Единоборства

Отец Нурмагомедова назвал договорным бой Макгрегора с Серроне

ProstoProSport 00:02
Технологии

Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»

Игромания.ру вчера в 10:55
Культура

Названы победители первого этапа конкурса для учителей «Уроки Победы»

С 22 января стартует второй федеральный этап конкурса «Уроки Победы», по итогам которого жюри определит 33 финалиста.
Lenta.ru вчера в 01:08
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Известия вчера в 16:52
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе

Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
РБК 21 января в 13:45
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Политика

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
РБК вчера в 13:33
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru вчера в 10:55
Гаджеты

Объявлена дата выхода Xiaomi Mi 10

Глава компании отметил, что Xiaomi Mi 10 выйдет в год десятилетия компании и по этой причине ему посвящено так много внимания.
Goroday.ru вчера в 16:28
Футбол

Ионов продлил контракт с «Ростовом»

Чемпионат вчера в 12:21
Финансы

Короновирус из Китая отразился на курсе рубля

Специально для "Российской газеты" Илья Григорьев, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, рассказал, какие испытания могут ждать российскую валюту в ближайшие месяцы, и дал прогноз по курсам валют на начало марта: - 2020 год рубль встретил с позитивным рыночным сентиментом.
Российская газета вчера в 22:00
Футбол

Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса»

Бывший футболист «Спартака» Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса», об этом говорится на официальном сайте клуба.
МИР 24 вчера в 22:37
Футбол

«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»

Bookmaker-ratings.ru вчера в 17:15
Экономика

СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента

Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
Политика

В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией

Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Известия вчера в 21:08
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле

Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
ТАСС вчера в 22:19
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия вчера в 12:36
Гаджеты

Уникальная раскладушка Motorola выходит 6 февраля

Motorola Razr оснащен основным дисплеем Flex View p-OLED с диагональю 6,2 дюйма с соотношением сторон 21:9 разрешением 2142 x 876 пикселей.
iXBT.com вчера в 21:53
Происшествия

В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе

Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
РИА Новости вчера в 10:09
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