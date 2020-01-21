Общество
PolitOnLine.RuКак изменится экономическая политика нового правительства-2020
Был объявлен состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Экономический блок стал предметом отдельного интереса экспертов.
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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение
Интерфакс21 января в 16:00
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Политика
Парламент Великобритании утвердил законопроект о Brexit
Законопроект о выходе Великобритании из состава Европейского союза (ЕС), который был подготовлен правительством премьер-министра Бориса Джонсона, получил одобрение обеих палат британского парламента.
Политика
Кремль оценил результаты встречи по Ливии в Берлине
В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
Путин рассказал, как семьям получить выплаты на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин объяснил механизм выплат семьям с невысоким доходом на детей от трех до семи лет.
Происшествия
Суд на Кубани прекратил дело сироты о незаконной вырубке деревьев
Апшеронский районный суд на Кубани в связи с примирением сторон прекратил уголовное преследование Василия Попкова, являющегося сиротой, за незаконную вырубку зеленых насаждений в школе.
Общество
Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей
Общество
Орешкин поспорил с Браудером о будущем России
Бывший министр экономического развития Максим Орешкин на Всемирном экономическом форуме в Давосе вступил в полемику с основателем британского фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером (находится в международном розыске по запросам российских властей) о будущем России.
Здоровье
Число заболевших новым коронавирусом в Китае превысило 570
Государственный комитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, возросло до 571.
Общество
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
Политика
Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
Политика
Сенат одобрил процедуру суда над Трампом в рамках импичмента
Сенат США одобрил правила проведения суда над президентом США Дональдом Трампом, предложенные лидером республиканского большинства в этой палате Митчем Макконнеллом, сообщает Reuters.
Единоборства
Отец Нурмагомедова назвал договорным бой Макгрегора с Серроне
Технологии
Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»
Культура
Названы победители первого этапа конкурса для учителей «Уроки Победы»
С 22 января стартует второй федеральный этап конкурса «Уроки Победы», по итогам которого жюри определит 33 финалиста.
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Происшествия
Бойца Александра Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Спортсмен был пьян и неадекватно себя вел, отмечается в публикации. Собеседник издания уточнил, что Емельяненко арестовали на семь суток.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Политика
Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
Происшествия
Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек
Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Гаджеты
Объявлена дата выхода Xiaomi Mi 10
Глава компании отметил, что Xiaomi Mi 10 выйдет в год десятилетия компании и по этой причине ему посвящено так много внимания.
Футбол
Ионов продлил контракт с «Ростовом»
Финансы
Короновирус из Китая отразился на курсе рубля
Специально для "Российской газеты" Илья Григорьев, аналитик долгового рынка ИК Иволга Капитал, рассказал, какие испытания могут ждать российскую валюту в ближайшие месяцы, и дал прогноз по курсам валют на начало марта: - 2020 год рубль встретил с позитивным рыночным сентиментом.
Футбол
Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса»
Бывший футболист «Спартака» Жано Ананидзе стал игроком кипрского «Анортосиса», об этом говорится на официальном сайте клуба.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл на своем поле «Бернли»
Экономика
СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно потребуется выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Политика
В Госдуме назвали сроки введения единой валюты с Белоруссией
Единая валюта России и Белоруссии может появиться не ранее 2030 года, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Сиэтле
Неизвестный открыл стрельбу в среду в центральном районе города Сиэтл (штат Вашингтон), один человек убит, пятеро получили ранения.
Хоккей
Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады
Гаджеты
Уникальная раскладушка Motorola выходит 6 февраля
Motorola Razr оснащен основным дисплеем Flex View p-OLED с диагональю 6,2 дюйма с соотношением сторон 21:9 разрешением 2142 x 876 пикселей.
Происшествия
В Челябинской области пять человек погибли в ДТП на трассе
Пять человек, по предварительным данным, погибли в результате столкновения иномарки и "Камаза" на трассе в Челябинской области в среду, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.