Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке. Курировать его в ранге первого вице-премьера будет бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. В этой должности он сменил Антона Силуанова, который сохранил тем не менее пост министра финансов.

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

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