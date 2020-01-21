Экономика
ВедомостиКак изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля
Во вторник, 21 января, стал известен состав правительства премьер-министра Михаила Мишустина. Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке. Курировать его в ранге первого вице-премьера будет бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
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Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение
Интерфаксвчера в 16:00
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Политика
Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Политика
Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле
Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
Здоровье
Заработали новые правила лечения по полису ОМС
Сланцы В конце прошлого года правительство России утвердило расширенную программу лечения по полису ОМС.
Футбол
ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА
Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Политика
Зеленский на саммите в Давосе обвинил Россию в аннексии
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе обвинил Россию в аннексии территорий.
Футбол
Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».
Политика
Чубаров назвал дату марша на Крым
Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
Армия и оружие
ЛНА пригрозила сбивать любые самолеты над аэропортом Триполи
Запрет на использование единственного действующего международного аэропорта Митига в Триполи ввела Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Музыка
Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Реймс» и вышел в финал Кубка французской лиги
«ПСЖ» стал вторым финалистом Кубка французской лиги. В полуфинале парижане разгромили в гостях "Реймс" со счетом 3:0.
Энергетика
Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии
Представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» сообщил, что незначительная партия нефти была приобретена у Норвегии и будет доставлена на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Общество
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Политика
Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды
Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Наука
Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов
Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Происшествия
В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета
В результате погибли четыре человека, сообщается в аккаунте в Twitter местной пожарной службы. После инцидента аэропорт закрыли.
Технологии
Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак
«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Политика
Михаил Мурашко стал министром здравоохранения
На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Экономика
Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России
В Аналитическом центре при правительстве России считают, что цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут возрасти на 20—25% из-за дополнительных затрат производителей на маркировку сигарет и повышения акцизов.
Фигурное катание
Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Здоровье
Коронавирус из Китая признали биологической угрозой для россиян
Новый коронавирус из Китая несет биологическую угрозу всему населению России, уверены в Минздраве.
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.