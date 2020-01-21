Экономика

ВедомостиВедомостиКак изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Во вторник, 21 января, стал известен состав правительства премьер-министра Михаила Мишустина. Радикальные изменения произошли в финансово-экономическом блоке. Курировать его в ранге первого вице-премьера будет бывший помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
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Какой может быть экономическая политика нового правительства?

BFM.ru02:47

Мишустин усиливает экономический блок

News.ruвчера в 13:06

Эксперты рассказали об изменениях в финансовом блоке правительства

Вечерний курьервчера в 21:50

Как изменился состав экономического блока правительства

RT на русскомвчера в 18:10

Идеолог нацпроектов переброшен в правительство для придания им динамики. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:00

Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомостивчера в 13:09

Стало известно, как изменится финансово-экономическая политика правительства

Деловое.ТВ02:21
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика

Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
РИА Новости 17:56
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском 08:36
Здоровье

Заработали новые правила лечения по полису ОМС

Сланцы В конце прошлого года правительство России утвердило расширенную программу лечения по полису ОМС.
Знамя труда (Сланцы) вчера в 11:46
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже доли в ПФК ЦСКА

Госкорпорация ВЭБ.РФ начала переговоры с инвесторами о возможной продаже своего пакета в футбольном клубе ЦСКА, рассказал РБК первый зампред ВЭБа Михаил Кузовлев.
Коммерсантъ 19:18
Политика

Зеленский на саммите в Давосе обвинил Россию в аннексии

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на экономическом форуме в Давосе обвинил Россию в аннексии территорий.
Газета.Ru 14:52
Футбол

Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».
Чемпионат 12:23
Общество

Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

РИА Новости 07:49
Политика

Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ

BFM.ru 03:29
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости 18:44
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

С 15 января пользователи операционной системы Windows 7 время от времени сталкиваются с полноэкранными оповещениями о прекращении поддержки.
iXBT.com 01:54
Армия и оружие

ЛНА пригрозила сбивать любые самолеты над аэропортом Триполи

Запрет на использование единственного действующего международного аэропорта Митига в Триполи ввела Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Ридус 14:29
Музыка

Эминем побил рекорд по скорости чтения рэпа

Газета.Ru вчера в 11:07
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Реймс» и вышел в финал Кубка французской лиги

«ПСЖ» стал вторым финалистом Кубка французской лиги. В полуфинале парижане разгромили в гостях "Реймс" со счетом 3:0.
Bookmaker-ratings.ru 17:19
Политика

Путин предложил пересмотреть состав потребительской корзины

Mockva.ru 08:20
Энергетика

Белоруссия закупила небольшую партию нефти у Норвегии

Представитель белорусского госконцерна «Белнефтехим» сообщил, что незначительная партия нефти была приобретена у Норвегии и будет доставлена на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».
iReactor 20 января в 18:31
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск 04:43
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском 13:24
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Политика

Зеленский предложил ЕС принять Украину вместо Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Брюсселю принять Украину в состав ЕС вместо Великобритании.
Lenta.ru 11:40
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске провела экскурсию по квартире звезды

Сестра известной российской певицы Жанны Фриске Наталья провела экскурсию по квартире, в которой жила звезда.
Народные новости 16:24
Наука

Создана сверхбыстрая камера для съемки прозрачных объектов

Специалисты Калифорнийского технологического института поставили задачу доработать ранее созданную сверхбыструю камеру.
Planet Today 12:52
Происшествия

В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета

В результате погибли четыре человека, сообщается в аккаунте в Twitter местной пожарной службы. После инцидента аэропорт закрыли.
РБК 19:22
Технологии

Технология 5G приведет к большему числу DDoS-атак

«Более широкое внедрение 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми провайдеры сталкиваются в последние годы, например, мощность и частота DDoS-атак значительно вырастет благодаря большому количеству небезопасных устройств», — рассказал Фишман РИА «Новости».
Телеканал 360° 02:33
Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
Политика

Михаил Мурашко стал министром здравоохранения

На пост министра здравоохранения был назначен Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:24
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Экономика

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

В Аналитическом центре при правительстве России считают, что цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут возрасти на 20—25% из-за дополнительных затрат производителей на маркировку сигарет и повышения акцизов.
RT на русском 16:59
Фигурное катание

Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Коммерсантъ 16:39
Здоровье

Коронавирус из Китая признали биологической угрозой для россиян

Новый коронавирус из Китая несет биологическую угрозу всему населению России, уверены в Минздраве.
Газета.Ru вчера в 10:34
Происшествия

В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом

Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
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