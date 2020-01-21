Экономика

РБКРБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
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Как изменится финансово-экономическая политика правительства и Кремля

Ведомостивчера в 13:09

Фокус экономической политики сейчас смещается с консолидации бюджета к проблеме роста

Finam.Ru04:00

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

Piter.tv00:47

Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля

РБКвчера в 18:50

Новое правительство РФ: ослабит ли бюджет давление на экономику?

ПРАЙМ05:10
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Путин осмотрел новые соцобъекты в Липецкой области

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Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Политика

Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ

Министром науки и высшего образования РФ назначен Валерий Фальков. Соответствующий указ 21 января подписал президент Владимир Путин.
АиФ Тюмень вчера в 12:49
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Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина

Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.
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6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском

Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Летидор вчера в 09:10
Политика

Матовников назначен заместителем главнокомандующего сухопутных войск

Александр Матовников назначен на должность заместителя главнокомандующего сухопутных войск России.
Известия 04:36
Армия и оружие

Столтенберг сообщил о рекордном количестве военных США в Европе

Газета.Ru 03:33
Происшествия

Школьника засосало в слив в московском аквапарке

Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Вести.Ru 03:49
Политика

Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава

Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
Pravda.Ru вчера в 08:43
Футбол

В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд

Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
РИА Новости 20 января в 09:08
Кино

Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля

Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
КиноПоиск 02:08
Наука

Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака

Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Хайтек+ вчера в 05:38
Футбол

Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»

Пятый канал вчера в 04:00
Политика

Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 05:51
Общество

Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ

Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Интерфакс 00:32
Шоу-бизнес

Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»

Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Discover24 02:59
Культура

«Ведьмак» установил рекорд просмотров на Netflix

Первый сезон сериала «Ведьмак» был опубликован в стрим-сервисе Netflix 20 декабря.
Культуромания 04:54
Происшествия

Задержан подозреваемый по делу о гибели людей в пермском хостеле

Задержан первый подозреваемый по уголовному делу о оказании некачественных услуг, которое привело к гибели людей.
ФедералПресс 04:34
Культура

Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
РИА Новости 01:51
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Шоу-бизнес

Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Вечерняя Москва 05:03
Армия и оружие

В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России

По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Мир новостей 02:11
Армия и оружие

Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке

Газета.Ru вчера в 22:16
Здоровье

В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса

Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
RT на русском 00:02
Политика

Президентом Греции впервые в истории стала женщина

РБК 05:42
Политика

Краснов призвал прокуратуру максимально ослабить коррупцию

Перед прокуратурой стоит задача максимально ослабить коррупцию, заявил 22 января замглавы Следственного комитета России, кандидат в генпрокуроры Игорь Краснов.
REGNUM 03:16
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Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции

Автомобили российского бренда Aurus, включая седан Senat, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal, проверяют на прочность в зимней Швеции.
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СМИ сообщили о планах Apple выпустить бюджетный iPhone

Поставщики американской корпорации Apple начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
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Четыре человека погибли из-за снежного шторма в Испании

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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель и экономист, действующий председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. С 2010 года по 2020 год занимал должность руководителя Федеральной налоговой службы РФ.
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Андрей Рэмович Белоусов
Помощник президента России, ранее занимал должность министра экономического развития Российской Федерации. Доктор экономических наук, член-корреспондент РАЕН. Член учёного и диссертационного советов Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Член научно-редакционного совета журнала «Проблемы прогнозирования». Член редакционного совета журнала «Форсайт».
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