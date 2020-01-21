Экономика
РБККабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 05:57, Ашберн
Общество
Путин осмотрел новые соцобъекты в Липецкой области
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Политика
Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования РФ
Министром науки и высшего образования РФ назначен Валерий Фальков. Соответствующий указ 21 января подписал президент Владимир Путин.
Хоккей
Тренер «Рейнджерс» высказался о травме Панарина
Россиянин из-за травмы пропустил встречу регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4). В текущем сезоне Панарин провёл 47 матчей, в которых набрал 68 очков, забросив 26 шайб и сделав 42 результативные передачи.
Шоу-бизнес
6-летняя дочь Аллы Пугачевой исполнила для мамы песню на французском
Знаменитая певица Алла Пугачева и телеведущий, юморист Максим Галкин воспитывают двойняшек Гарри и Лизу.
Политика
Матовников назначен заместителем главнокомандующего сухопутных войск
Александр Матовников назначен на должность заместителя главнокомандующего сухопутных войск России.
Происшествия
Школьника засосало в слив в московском аквапарке
Мальчика накрыло большой волной и засосало в слив, он не мог выбраться самостоятельно и начал захлебываться.
Политика
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
Футбол
В Турции вратарь и защитник одной команды отбили три пенальти подряд
Вратарь отбил удар с 11-метровой отметки, но судья попросил заново исполнить пенальти.
Кино
Второй сезон «Видоизмененного углерода» выйдет 27 февраля
Стрим-сервис Netflix объявил дату релиза второго сезона сериала «Видоизмененный углерод».
Наука
Открыты Т-клетки для универсальной и доступной иммунотерапии рака
Эксперименты на культурах клеток и грызунах подтвердили, что лимфоциты нового типа успешно атакуют опухоли различного происхождения.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Общество
Коллекторов могут допустить к взысканию долгов по ЖКХ
Летом 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать накопившиеся долги граждан по ЖКХ коллекторам.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Культура
«Ведьмак» установил рекорд просмотров на Netflix
Первый сезон сериала «Ведьмак» был опубликован в стрим-сервисе Netflix 20 декабря.
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу о гибели людей в пермском хостеле
Задержан первый подозреваемый по уголовному делу о оказании некачественных услуг, которое привело к гибели людей.
Культура
Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Политика
Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Шоу-бизнес
Григорьев-Аполлонов опроверг слухи о внебрачном ребенке
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов прокомментировал слова своей помощницы Леси Сазыкиной, которая заявила, что родила от певца ребенка.
Армия и оружие
В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Армия и оружие
Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке
Здоровье
В Китае предупредили о возможных мутациях нового типа коронавируса
Заместитель главы Госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь заявил, что риск распространения нового типа коронавируса растёт из-за возможных мутаций.
Политика
Краснов призвал прокуратуру максимально ослабить коррупцию
Перед прокуратурой стоит задача максимально ослабить коррупцию, заявил 22 января замглавы Следственного комитета России, кандидат в генпрокуроры Игорь Краснов.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швеции
Автомобили российского бренда Aurus, включая седан Senat, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal, проверяют на прочность в зимней Швеции.
Гаджеты
СМИ сообщили о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
Общество