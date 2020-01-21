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Культура Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, отметив ее вклад в историю отечественного театра и кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду.

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