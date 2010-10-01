Экономика

МонаВистаМонаВистаКак изменится налог на продажу квартир с повышением НДФЛ

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При продаже недвижимости россиянами даже со скромными зарплатами на сумму свыше 5 миллионов рублей придется заплатить повышенный НДФЛ в следующих случаях, если квартира находилась в собственности меньше минимального срока владения - 3 года: На момент продажи квартира не является единственным жильем.
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Новый НДФЛ затронет граждан со скромным доходом при продаже недвижимости

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Как изменится налог на продажу квартир с повышением НДФЛ

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Повышение НДФЛ: как изменится налог на продажу квартир

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