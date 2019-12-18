В этом году введут комиссии за перевод средств через Систему быстрых платежей, отменят "банковский роуминг", а по некоторым кредитным договорам ограничат максимальный процент. РИА Новости разбиралось, что изменится в сфере финансовых услуг.

Как изменится обслуживание в российских банках в новом году

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