В этом году введут комиссии за перевод средств через Систему быстрых платежей, отменят "банковский роуминг", а по некоторым кредитным договорам ограничат максимальный процент. РИА Новости разбиралось, что изменится в сфере финансовых услуг.

Как изменится обслуживание в российских банках в новом году

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Происшествия У берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецким судном Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула в пятницу.

Происшествия В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Технологии Главные особенности Sony PlayStation 5 еще не раскрыты По словам Райана у Playstation 5 есть ряд особенностей, которые выделяют ее от прошлых поколений приставок, и эти особенности еще не раскрыты.

Шоу-бизнес У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.

Политика Путин и Эрдоган начали двусторонние переговоры в Стамбуле 8 января, в среду, в Стамбуле стартовала двусторонняя встреча российского лидера Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана.