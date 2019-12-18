Экономика
РИА НовостиКак изменится обслуживание в российских банках в новом году
В этом году введут комиссии за перевод средств через Систему быстрых платежей, отменят "банковский роуминг", а по некоторым кредитным договорам ограничат максимальный процент. РИА Новости разбиралось, что изменится в сфере финансовых услуг.
Читать в источнике
Оценить3339
Подробнее о событии
Показать все источники
Названы банки, которые будут взимать комиссию за переводы денег по телефону
Владивосток-Новости08 января в 01:38
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:56, Ашберн
Политика
Зеленский не исключил падение украинского самолета из-за ракеты Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в Тегеране могло произойти из-за попадания ракеты.
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Происшествия
У берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецким судном
Танкер Glard-2 под российским флагом столкнулся в Черном море в районе Стамбула с рыболовецким катером - последний затонул, из шести рыбаков трое спасены, говорится в сообщении администрации губернатора Стамбула в пятницу.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Общество
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Футбол
Полузащитник «Атлетико» может продолжить карьеру в России
Как сообщает источник, 24-летним французом интересуются «Челси», «Тоттенхэм» и несколько неназванных российских клубов.
Происшествия
В Омске девушка вместе с другом убила свою мать
Управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело в отношении девушки-подростка, которая вместе другом убила свою мать.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Футбол
Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС
Бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи стал новым главой департамента судейства РФС.
Шоу-бизнес
Беременная Милла Йовович набрала 22 килограмма
Папарацци засняли беременную Миллу во время семейной прогулки с мужем и детьми.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Летевший из Москвы самолет с пассажирами вынужденно сел в Югре
Происшествия
В Красноярском крае раскрыли убийство девочки, совершенное в 2010 году
Красноярские следователи раскрыли убийство девочки-подростка, совершенное в 2010 году, в преступлении обвиняется ее родной брат, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
Технологии
Главные особенности Sony PlayStation 5 еще не раскрыты
По словам Райана у Playstation 5 есть ряд особенностей, которые выделяют ее от прошлых поколений приставок, и эти особенности еще не раскрыты.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.
Политика
США и Китай планируют подписать торговую сделку 15 января
Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет «первую фазу» торговой сделки с Китаем в Белом доме 15 января.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Авто
Автоэксперты назвали главные ошибки при заправке автомобиля
Пожалуй, самым распространенным просчетом, свойственным многим начинающим водителям, считается заправка «не тем» топливом.
Политика
Путин и Эрдоган начали двусторонние переговоры в Стамбуле
8 января, в среду, в Стамбуле стартовала двусторонняя встреча российского лидера Владимира Путина и турецкого главы Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
Крупнейшую пресноводную рыбу современности признали вымершей
Крупнейшую пресноводную рыбу современности – китайского веслоноса (Psephurus gladius) – признали вымершей, пишет LiveScience.
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Экономика
Продажи одежды и обуви в России сократились впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России впервые с 2015 года.
Единоборства
Член команды Макгрегора: нанёс Нурмагомедову несколько хороших ударов
Помню, что нанёс ему несколько хороших ударов. Он попытался сбежать, но я держал его голову и бил апперкоты.